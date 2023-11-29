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В Укргидрометцентре сделали прогноз погоды на зиму и рассказали, когда будет теплее

29 ноября 2023 18:43
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Укргидрометцентре сделали прогноз погоды на зиму и рассказали, когда будет теплее
Выпал мокрый снег. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Этой зимой украинцы могут надеяться на достаточно теплый декабрь. Также есть основания надеяться на достаточно комфортную зиму.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух.

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Зима в этом году будет комфортной

"И очень вероятно, что декабрь ожидается по прогнозу достаточно теплый. И уж если возможны такие арктические вторжения, то они, скорее всего, будут как классически у нас — самые низкие температуры у нас наблюдаются во второй половине января, феврале", — рассказала Балабух.

Синоптик добавила, что именно этот период может быть самым холодным и будут сильные снегопады.

Укргидрометцентр
Какую погоду следует ожидать зимой. Фото: Укргидрометцентр

Она отметила, что "зима есть зима, и она обязательно придет".

Балабух также добавила, что синоптики надеются, что большая часть этого зимнего периода будет более комфортной для украинцев, чем прошлогодняя. Температура будет колебаться от -5...+5 °C.

"Резкие похолодания будут кратковременными и не слишком интенсивными", — отметила Балабух.

Ранее мы сообщали, что на Украину двигается новый циклон со снегом, ветром и морозами. Он пройдет примерно в направлении Сумской области.

Напомним, что в Киеве прошли дожди и мокрый снег. После такой погоды на подготовленных к зиме дорогах можно наблюдать слякоть.

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