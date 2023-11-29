В Укргидрометцентре сделали прогноз погоды на зиму и рассказали, когда будет теплее
Этой зимой украинцы могут надеяться на достаточно теплый декабрь. Также есть основания надеяться на достаточно комфортную зиму.
Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух.
Зима в этом году будет комфортной
"И очень вероятно, что декабрь ожидается по прогнозу достаточно теплый. И уж если возможны такие арктические вторжения, то они, скорее всего, будут как классически у нас — самые низкие температуры у нас наблюдаются во второй половине января, феврале", — рассказала Балабух.
Синоптик добавила, что именно этот период может быть самым холодным и будут сильные снегопады.
Она отметила, что "зима есть зима, и она обязательно придет".
Балабух также добавила, что синоптики надеются, что большая часть этого зимнего периода будет более комфортной для украинцев, чем прошлогодняя. Температура будет колебаться от -5...+5 °C.
"Резкие похолодания будут кратковременными и не слишком интенсивными", — отметила Балабух.
Ранее мы сообщали, что на Украину двигается новый циклон со снегом, ветром и морозами. Он пройдет примерно в направлении Сумской области.
Напомним, что в Киеве прошли дожди и мокрый снег. После такой погоды на подготовленных к зиме дорогах можно наблюдать слякоть.
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