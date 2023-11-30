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Синоптики попереджають про небезпечну погоду сьогодні — до чого варто готуватися

30 листопада 2023 06:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в четвер, 30 листопада — яким областям загрожує небезпечна погода
Жінки прикриваються від сильного вітру зі снігом. Фото: Житомир.Life
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в четвер, 30 листопада, обіцяє ожеледь та ожеледицю. Так, синоптики попереджають про небезпеку на дорогах Київської, Волинської, Тернопільської, Кіровоградської, Харківської та інших областей. Також сьогодні в одному регіоні підійметься штормовий вітер, пориви якого сягатимуть 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме близько -8 °C, однак вдень буде дещо тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні, 30 листопада, очікується ожеледиця. Так, про небезпеку на дорогах попереджають мешканців західних, північних, більшості центральних та Харківської областей. Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 30 листопада, від Укргідрометцентру
Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 30 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Також синоптики повідомляють про сніголавинну загрозу — небезпека III рівня. Слід бути обачними на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей, а на високогір'ї західної та центральної частини Закарпаття — сніголавинна небезпека І рівня.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — йдеться в повідомленні.

Сніголавинна небезпека на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей сьогодні, 30 листопада
Попередження про сніголавинну небезпеку на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей сьогодні, 30 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 листопада

В Укргідрометцентрі прогнозують, що в четвер, 30 листопада, буде хмарно з проясненнями. На північному сході вночі та на Закарпатті й Прикарпатті вдень варто чекати мокрого снігу. Місцями буде налипання мокрого снігу та ожеледь. Також не забувайте про ожеледицю.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 30 листопада, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 30 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Однак в Карпатах деінде очікуються пориви, що сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -3...-8 °C, на заході -6...-11 °C, на півдні близько 0°, у Криму +1...+6 °C, у Києві -4...-6 °C;
  • вдень -3...+2 °C, на півдні +1...+6 °C, у Криму +4...+9 °C, у Києві близько 0 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 30 листопада

Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що сьогодні в Україні "з опадами пауза". Вдарять морози, тому синоптикиня попереджає про ожеледицю на дорогах та закликає українців бути уважними.

"Вітер буде в четвер південних напрямків, помірний, а ось на півночі та північному сході України можливі сильні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду", — пише Діденко.

Температура повітря:

  • вночі -3...-7 °C, на заході -4...-9 °C, в Луганській області та в Криму до +1...+3 °C;
  • вдень -3...+3 °C, на півдні до +5...+7 °C.

У Києві опадів не прогнозується, також очікується ожеледиця. Стовпчики термометрів покажуть вночі -5...-7 °C, вдень близько 0 °C.

Нагадаємо, що вже відомо, якою буде погода та температура повітря взимку. В Укргідрометцентрі зробили прогноз, чого чекати українцям.

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