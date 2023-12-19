Синоптики предупреждают об опасности — чего ожидать от погоды сегодня
Погода в Украине, 19 декабря, без существенных осадков. В северной части возможен небольшой дождь. Синоптики также предупреждают об гололедице. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Украинцев 19 декабря предупреждают об опасных гидрологических явлениях.
19-22 декабря на правых притоках Припяти, в верховье притока р. на 8 часов 18 декабря, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением пониженных участков пойменных территорий в Волынской области, местами возможен начальный выход воды на пойму во Львовской области", — говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности — желтый.
Погода в Украине 19 декабря
Погода в Украине, 19 декабря, будет облачной с прояснениями. Также на дорогах местами возможна гололедица.
"Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с" , — предупреждают синоптики.
Температура воздуха:
- ночью 0...+5 °С
- днем +3...+8 °С
- в восточных и Сумской областях в течение суток -1...+4 °С.
Напомним, 19 декабря, украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. В Карпатах местных жителей предупреждают о возможных сходах лавин.
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