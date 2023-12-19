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Синоптики предупреждают об опасности — чего ожидать от погоды сегодня

19 декабря 2023 06:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики предупреждают об опасности — чего ожидать от погоды сегодня
Бабушка идет по улице зимой. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине, 19 декабря, без существенных осадков. В северной части возможен небольшой дождь. Синоптики также предупреждают об гололедице. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Украинцев 19 декабря предупреждают об опасных гидрологических явлениях.

19-22 декабря на правых притоках Припяти, в верховье притока р. на 8 часов 18 декабря, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением пониженных участков пойменных территорий в Волынской области, местами возможен начальный выход воды на пойму во Львовской области", — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

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Карта опасных регионов сегодня, 19 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 19 декабря

Погода в Украине, 19 декабря, будет облачной с прояснениями. Также на дорогах местами возможна гололедица.

"Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с" , — предупреждают синоптики.

Температура воздуха:

  • ночью 0...+5 °С
  • днем +3...+8 °С
  • в восточных и Сумской областях в течение суток -1...+4 °С.

Напомним, 19 декабря, украинцев ожидает облачная с прояснениями погода. В Карпатах местных жителей предупреждают о возможных сходах лавин.

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