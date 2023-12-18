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Лавини і не тільки — в Укргідрометцентрі повідомили про метеорологічні загрози на завтра

18 грудня 2023 21:36
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 19 грудня
Люди потрапили під сильний сніг. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 19 грудня, на українців чекаю хмарна з проясненнями погода. В Карпатах місцевих мешканців попереджають про можливі сходження лавин.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 19 грудня

Синоптики повідомляють про хмарну погоду з проясненнями. У північній частині очікується невеликий дощ. На решті території без істотних опадів. На північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С;
  • у східних та Сумській областях впродовж доби від -1...+4 °С.
погода
Погода в Україні 19 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині на 19 грудня

На Київщині очікується хмарна з проясненнями погода. Буде невеликий дощ.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі 0...+5 °С, вдень +3...+8 °С;
  • у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С.
погода
Погода на Київщині 19 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають 

"Україців попереджають про небезпечні гідрологічні явища. 19-22 грудня на правих притоках Прип'ятi, у верхів'ї її притоки річки Стир та на окремих рiчках суббасейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується продовження пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рівнями на 8 год 18 грудня, що супроводжуватиметься подальшим затопленням понижених ділянок заплавних територій у Волинській області, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву у Львівській області", — говориться у повідомленні.

Оголошено жовтий рівень небезпеки.

погода
Синоптики попереджають про загрозу. Фото: Укргідрометцентр

Сходження лавини

Крім того, синоптики розповідають, що можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Місцевим мешканцям радять утриматись від походів на високогір'я.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) буде утримуватися 18-19 грудня на високогiр'ї Закарпатської області.

погода
Карта сходження лавин. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 18 грудня на більшій частині території країни буде хмарна погода з тимчасовими проясненнями. У північних та центральних районах уночі очікуються помірні опади, на сході — дощ зі снігом, тоді як у більшості західних областей та Одеської області опадів не передбачається.

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