Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Лавины и не только — в Укргидрометцентре сообщили о метеорологических угрозах на завтра arrow

Лавины и не только — в Укргидрометцентре сообщили о метеорологических угрозах на завтра

18 декабря 2023 21:36
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 19 декабря
Люди попали под сильный снег. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 19 декабря, украинцев жду облачная с прояснениями погода. В Карпатах местных жителей предупреждают о возможных сходах лавин.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине на 19 декабря

Синоптики сообщают об облачной погоде с прояснениями. В северной части ожидается дождь. На остальной территории без существенных осадков. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С;
  • в восточных и Сумской областях в течение суток -1...+4 °С.
погода
Погода в Украине 19 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области на 19 декабря

В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С;
  • в Киеве ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
погода
Погода в Киевской области 19 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

"Украины предупреждают об опасных гидрологических явлениях. 19-22 декабря на правых притоках Припяти, в верховье ее притока реки Стырь и на отдельных реках суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается продолжение повышения воды -0,5 м над уровнями на 8 ч 18 декабря, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением пониженных участков пойменных территорий в Волынской области, местами возможен начальный выход воды на пойму во Львовской области", — говорится в сообщении.

Объявлен желтый уровень опасности.

погода
Синоптики предупреждают об угрозе. Фото: Укргидрометцентр

Схождение лавины

Кроме того, синоптики рассказывают, что возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Местным жителям советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) будет содержаться 18-19 декабря на высокогорье Закарпатской области.

погода
Карта схождения лавин. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 18 декабря на большей части территории страны будет облачно с временными прояснениями. В северных и центральных районах ночью ожидаются умеренные осадки, на востоке — дождь со снегом, в то время как в большинстве западных областей и Одесской области осадков не ожидается.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме