Погода в Украине 19 декабря

Лавины и не только — в Укргидрометцентре сообщили о метеорологических угрозах на завтра
Завтра, 19 декабря, украинцев жду облачная с прояснениями погода. В Карпатах местных жителей предупреждают о возможных сходах лавин.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 19 декабря
Синоптики сообщают об облачной погоде с прояснениями. В северной части ожидается дождь. На остальной территории без существенных осадков. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С;
- в восточных и Сумской областях в течение суток -1...+4 °С.
Погода в Киевской области на 19 декабря
В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С;
- в Киеве ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
Синоптики предупреждают
"Украины предупреждают об опасных гидрологических явлениях. 19-22 декабря на правых притоках Припяти, в верховье ее притока реки Стырь и на отдельных реках суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается продолжение повышения воды -0,5 м над уровнями на 8 ч 18 декабря, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением пониженных участков пойменных территорий в Волынской области, местами возможен начальный выход воды на пойму во Львовской области", — говорится в сообщении.
Объявлен желтый уровень опасности.
Схождение лавины
Кроме того, синоптики рассказывают, что возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Местным жителям советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) будет содержаться 18-19 декабря на высокогорье Закарпатской области.
Напомним, 18 декабря на большей части территории страны будет облачно с временными прояснениями. В северных и центральных районах ночью ожидаются умеренные осадки, на востоке — дождь со снегом, в то время как в большинстве западных областей и Одесской области осадков не ожидается.
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