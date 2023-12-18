Люди попали под сильный снег. Фото: Reuters

Завтра, 19 декабря, украинцев жду облачная с прояснениями погода. В Карпатах местных жителей предупреждают о возможных сходах лавин.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 19 декабря

Синоптики сообщают об облачной погоде с прояснениями. В северной части ожидается дождь. На остальной территории без существенных осадков. На северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С;

в восточных и Сумской областях в течение суток -1...+4 °С.

Погода в Украине 19 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области на 19 декабря

В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С;

в Киеве ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.

Погода в Киевской области 19 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

"Украины предупреждают об опасных гидрологических явлениях. 19-22 декабря на правых притоках Припяти, в верховье ее притока реки Стырь и на отдельных реках суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается продолжение повышения воды -0,5 м над уровнями на 8 ч 18 декабря, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением пониженных участков пойменных территорий в Волынской области, местами возможен начальный выход воды на пойму во Львовской области", — говорится в сообщении.

Объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики предупреждают об угрозе. Фото: Укргидрометцентр

Схождение лавины

Кроме того, синоптики рассказывают, что возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Местным жителям советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) будет содержаться 18-19 декабря на высокогорье Закарпатской области.

Карта схождения лавин. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 18 декабря на большей части территории страны будет облачно с временными прояснениями. В северных и центральных районах ночью ожидаются умеренные осадки, на востоке — дождь со снегом, в то время как в большинстве западных областей и Одесской области осадков не ожидается.