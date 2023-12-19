Синоптики попереджають про небезпеку — чого очікувати від погоди сьогодні

Бабуся йде по вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Погода в Україні, 19 грудня, буде без значних опадів. У північній частині можливий невеликий дощ. Синоптики також попереджають про ожеледицю. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

Читайте також:

Попередження від Укргідрометцентру

Українців 19 грудня попереджають про небезпечні гідрологічні явища.

"19-22 грудня на правих притоках Прип'ятi, у верхів'ї притоки р.Стир та на окремих рiчках суббасейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується продовження пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рівнями на 8 год 18 грудня, що супроводжуватиметься подальшим затопленням понижених ділянок заплавних територій у Волинській області, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву у Львівській області", — мовиться у повідомленні.

Оголошено I рiвень небезпеки — жовтий.

Мапа небезпечних регіонів в Україні сьогодні, 19 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 19 грудня

Погода в Україні, 19 грудня, буде хмарною з проясненнями. Також на дорогах місцями можлива ожеледиця.

"Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с", — попереджають синоптики.

Температура повітря:

вночі 0...+5 °С

вдень +3...+8 °С

у східних та Сумській областях впродовж доби від -1...+4 °С.

Нагадаємо, 19 грудня, на українців чекає хмарна з проясненнями погода. В Карпатах місцевих мешканців попереджають про можливі сходження лавин.