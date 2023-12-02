Синоптики предупреждают об опасности — какие области под угрозой
Погода в Украине, 2 декабря, будет пасмурной. Синоптики предупреждают об гололеде и тумане. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают украинцев, 2 декабря, об опасных метеорологических явлениях.
"В западных областях значительные снег и дождь, гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица" , — говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности.
Погода в Украине 2 декабря
По данным синоптиков, в Украине 2 декабря ожидается снег и дождь, местами налипание мокрого снега.
Температура воздуха:
- ночью 0...-5 °C, на побережье морей и в Крыму 0...+7 °C;
- днем -3...+6°C, в центре страны, на востоке и Закарпатье -5...+3°C, на юге +5...+10°C.
Напомним, 2 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду. Несмотря на это, по Украине пройдет мокрый снег с дождем, иногда возможно потепление.
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