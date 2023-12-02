Люди попали под сильный снег. Фото: apostrophe.ua

Погода в Украине, 2 декабря, будет пасмурной. Синоптики предупреждают об гололеде и тумане. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают украинцев, 2 декабря, об опасных метеорологических явлениях.

"В западных областях значительные снег и дождь, гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица" , — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности.

Карта опасных погодных условий на Украине сегодня, 2 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 2 декабря

По данным синоптиков, в Украине 2 декабря ожидается снег и дождь, местами налипание мокрого снега.

Температура воздуха:

ночью 0...-5 °C, на побережье морей и в Крыму 0...+7 °C;

днем -3...+6°C, в центре страны, на востоке и Закарпатье -5...+3°C, на юге +5...+10°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 1 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 2 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду. Несмотря на это, по Украине пройдет мокрый снег с дождем, иногда возможно потепление.