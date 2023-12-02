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Синоптики предупреждают об опасности — какие области под угрозой

2 декабря 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 2 декабря
Люди попали под сильный снег. Фото: apostrophe.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине, 2 декабря, будет пасмурной. Синоптики предупреждают об гололеде и тумане. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают украинцев, 2 декабря, об опасных метеорологических явлениях.

"В западных областях значительные снег и дождь, гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица" , — говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности.

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Карта опасных погодных условий на Украине сегодня, 2 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 2 декабря

По данным синоптиков, в Украине 2 декабря ожидается снег и дождь, местами налипание мокрого снега.

Температура воздуха:

  • ночью 0...-5 °C, на побережье морей и в Крыму 0...+7 °C;
  • днем -3...+6°C, в центре страны, на востоке и Закарпатье -5...+3°C, на юге +5...+10°C.
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Прогноз погоды в Украине сегодня, 1 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 2 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду. Несмотря на это, по Украине пройдет мокрый снег с дождем, иногда возможно потепление.

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