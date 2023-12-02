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Синоптики попереджають про небезпеку — які області під загрозою

2 грудня 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 2 грудня
Люди потрапили під сильний сніг. Фото: apostrophe.ua
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні, 2 грудня, буде похмурою. Синоптики попереджають про ожеледь, туман та ожеледицю. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають українців, 2 грудня, про небезпечні метеорологічні явища.

"В західних областях значні сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", — йдеться у повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності.

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Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 2 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 грудня

За даними синоптиків, в Україні, 2 грудня, очікується сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу.

Температура повітря:

  • вночі 0...-5 °C, на узбережжі морів та в Криму 0...+7 °C;
  • вдень -3...+6 °C, у центрі країни, на сході та на Закарпатті -5...+3 °C, на півдні +5...+10 °C.
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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 1 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 2 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Попри це, по Україні пройде мокрий сніг з дощем, подекуди можливе потепління. 

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