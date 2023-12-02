Синоптики попереджають про небезпеку — які області під загрозою
Погода в Україні, 2 грудня, буде похмурою. Синоптики попереджають про ожеледь, туман та ожеледицю. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики попереджають українців, 2 грудня, про небезпечні метеорологічні явища.
"В західних областях значні сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", — йдеться у повідомленні.
Оголошено І рівень небезпечності.
Погода в Україні 2 грудня
За даними синоптиків, в Україні, 2 грудня, очікується сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу.
Температура повітря:
- вночі 0...-5 °C, на узбережжі морів та в Криму 0...+7 °C;
- вдень -3...+6 °C, у центрі країни, на сході та на Закарпатті -5...+3 °C, на півдні +5...+10 °C.
Нагадаємо, 2 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Попри це, по Україні пройде мокрий сніг з дощем, подекуди можливе потепління.
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