Погода в Украине в пятницу, 24 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня

Синоптики предупреждают украинцев об опасности — какие области под ударом
Погода в Украине, 24 ноября, будет с дождями и мокрым снегом. Последнего следует ожидать в западных, северных и северо-восточных областях. В то же время на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с в Украине.
Об этом сообщает Укргидрометценр.
Погода в Украине 24 ноября
По прогнозам синоптиков, в Украине сегодня будет облачно. Украинцев также предупреждают о сильных порывах ветра.
"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме южной части, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с ", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью от +3 °...- 2 °C, на востоке до -6 °C, днем +1...+6 °C,
- в южной части +6...+11 °C.
- В Карпатах снег, температура ночью -1...-6 °C мороза, днем около 0°C.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Украинцев 24 ноября предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
"24 ноября в Украине, кроме южной части, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с" , - говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, согласно прогнозу, сегодня, 24 ноября, в Харькове и области ожидаются резкие изменения погодных условий. Этот день обещает харьковчанам многообразие погодных явлений: от снега и мокрого снега до гололеда и даже метели.
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