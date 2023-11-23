Погода в Украине в пятницу, 24 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня

Украинцы в сильный снег. Фото: Новости.

Погода в Украине, 24 ноября, будет с дождями и мокрым снегом. Последнего следует ожидать в западных, северных и северо-восточных областях. В то же время на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с в Украине.

Об этом сообщает Укргидрометценр.

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Погода в Украине 24 ноября

По прогнозам синоптиков, в Украине сегодня будет облачно. Украинцев также предупреждают о сильных порывах ветра.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме южной части, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с ", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

ночью от +3 °...- 2 °C, на востоке до -6 °C, днем +1...+6 °C,

в южной части +6...+11 °C.

В Карпатах снег, температура ночью -1...-6 °C мороза, днем около 0°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 24 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Украинцев 24 ноября предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

"24 ноября в Украине, кроме южной части, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с" , - говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.



Карта опасных погодных условий на Украине сегодня, 24 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, согласно прогнозу, сегодня, 24 ноября, в Харькове и области ожидаются резкие изменения погодных условий. Этот день обещает харьковчанам многообразие погодных явлений: от снега и мокрого снега до гололеда и даже метели.