Погода в Україні в п'ятницю, 24 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні

Українці під час сильного снігу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні, 24 листопада, буде з дощами та мокрим снігом. Останнього варто очікувати у західних, північних та північно-східних областях. Водночас на решті території без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Україні.

Про це повідомляє Укргідрометценр.

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Погода в Україні 24 листопада

За прогнозами синоптиків, в Україні сьогодні буде хмарно. Українців також попереджають про сильні пориви вітру.

"Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім південної частини, пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

вночі від +3 °...- 2 °C, на сході до -6 °C, вдень +1...+6 °C,

у південній частині +6...+11 °C.

В Карпатах сніг, температура вночі -1...-6 °C морозу, вдень близько 0 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 24 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Українців 24 листопада попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

"24 листопада в Україні, крім південної частини, пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с", — мовиться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.



Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 24 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, згідно з прогнозом, сьогодні, 24 листопада, у Харкові та області очікуються різкі зміни погодних умов. Цей день обіцяє харків'янам різноманіття погодних явищ: від снігу та мокрого снігу до ожеледі та навіть хуртовини.