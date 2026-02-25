Погода в Украине на завтра 26 февраля — прогноз синоптиков

Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 26 февраля, будет с осадками в виде дождя и снега. Кроме того, на дорогах возможно образование гололедицы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз погоды в Украине на 26 февраля

Ночью существенных осадков не предвидится. Утром и днем в северных, центральных и Харьковской областях ожидаются снег, мокрый снег, а также местами с дождем.

Погода в Украине 26 февраля. Фото: Meteopost

На дорогах возможна гололедица. Ветер ночью будет переменных направлений, днем западного и юго-западного со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -4...+1 °С, на севере Левобережья -5...-10 °С. Днем синоптики прогнозируют -1...+5 °С, в южных и западных регионах +6...+11 °С.

Погода в Украине

Несмотря на непогоду на этой неделе в Украину придет потепление до +13 °С. В то же время местами синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.

Ранее мы рассказывали, как спасти озимые культуры, луковичные и молодые саженцы от морозов и подтоплений.

