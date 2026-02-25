Прогноз погоди в Україні на завтра 26 лютого

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 26 лютого, очікується з опадами та морозами до -10 °С. Синоптики також попередили про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні на 26 лютого

Вночі істотних опадів не передбачається. Зранку та вдень у північних, центральних та Харківській областях очікуються сніг, мокрий сніг, а також місцями з дощем.

Погода в Україні 26 лютого. Фото: Meteopost

На дорогах можлива ожеледиця. Вітер вночі буде змінних напрямків, вдень західного та південно-західного зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі -4...+1 °С, на півночі Лівобережжя -5...-10 °С. Вдень синоптики прогнозують -1...+5 °С, у південних та західних регіонах +6...+11 °С.

Погода в Україні

Попри негоду цього тижня до України прийде потепління до +13 °С. Водночас місцями синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг.

