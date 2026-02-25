Прогноз погоди в Україні на завтра 26 лютого

Синоптики попередили про морози до -10 °С та опади завтра
Погода в Україні завтра, 26 лютого, очікується з опадами та морозами до -10 °С. Синоптики також попередили про ожеледицю на дорогах.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.
Прогноз погоди в Україні на 26 лютого
Вночі істотних опадів не передбачається. Зранку та вдень у північних, центральних та Харківській областях очікуються сніг, мокрий сніг, а також місцями з дощем.
На дорогах можлива ожеледиця. Вітер вночі буде змінних напрямків, вдень західного та південно-західного зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі -4...+1 °С, на півночі Лівобережжя -5...-10 °С. Вдень синоптики прогнозують -1...+5 °С, у південних та західних регіонах +6...+11 °С.
Погода в Україні
Попри негоду цього тижня до України прийде потепління до +13 °С. Водночас місцями синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг.
Раніше ми розповідали, як врятувати озимі культури, цибулинні та молоді саджанці від морозів та підтоплень.
А нещодавно у Києві був потужний снігопад, який спричинив транспортний колапс.
Читайте Новини.LIVE!