Прогноз погоды в Украине на завтра 1 февраля

Погода в Украине завтра, 1 февраля, ожидается со значительным похолоданием. Местами температура воздуха снизится до -25 °С. Кроме того, возможны осадки и гололедица.

Об этом сообщает Meteoprog.

Погода в Украине 1 февраля

На западе ожидаются морозная и малооблачная погода. Там осадков не предвидится, но на дорогах возможна гололедица. Ветер будет северного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -20...-25 °С, днем -10...-16 °С. На Закарпатье ночью синоптики прогнозируют -3...-8 °С, днем около 0 °С.

В северных регионах осадков не будет, но ожидается гололедица. Ветер северного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -18...-23 °С, днем -12...-17 °С.

В центральной части Украины ночью местами возможен небольшой снег, а днем без осадков. На дорогах будет гололедица и снежный накат. Ветер северного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -14...-21 °С, днем -9...-16 °С.

На юге ночью местами пройдет небольшой снег. На дорогах будет гололедица. Ветер северного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10...-16 °С, днем -7...-13 °С, а в Крыму в течение суток -1...-6 °С.

В восточных регионах ночью будет снег, а на дорогах — гололедица. Ветер северного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -14...-19 °С, днем -12...-17 °С.

Напомним, Украину накроет арктический воздух, который будет вызывать значительное похолодание. Ожидаются аномальные морозы до -30°C.

А в Укргидрометцентре сообщили, чего ожидать от погоды в Украине в течение февраля.