Прогноз погоди в Україні на завтра 1 лютого

Погода в Україні завтра, 1 лютого, очікується зі значним похолоданням. Місцями температура повітря знизиться до -25 °С. Крім того, можливі опади та ожеледиця.

Погода в Україні 1 лютого

На заході очікуються морозна та малохмарна погода. Там опадів не передбачається, але на дорогах можлива ожеледиця. Вітер буде північного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі -20...-25 °С, вдень -10...-16 °С. На Закарпатті вночі синоптики прогнозують -3...-8 °С, вдень близько 0 °С.

У північних регіонах опадів не буде, але очікується ожеледиця. Вітер північного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі -18...-23 °С, вдень -12...-17 °С.

У центральній частині України вночі місцями можливий невеликий сніг, а вдень без опадів. На дорогах буде ожеледиця та сніговий накат. Вітер північного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі -14...-21 °С, вдень -9...-16 °С.

На півдні вночі місцями пройде невеликий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер північного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі -10...-16 °С, вдень -7...-13 °С, а у Криму упродовж доби -1...-6 °С.

У східних регіонах вночі буде сніг, а на дорогах — ожеледиця. Вітер північного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі -14...-19 °С, вдень -12...-17 °С.

Нагадаємо, Україну накриє арктичне повітря, яке спричинятиме значне похолодання. Очікуються аномальні морози до −30°C.

А в Укргідрометцентрі повідомили, чого очікувати від погоди в Україні упродовж лютого.