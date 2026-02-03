Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Синоптики предупреждают об сильных морозах ночью и осадках днем

Синоптики предупреждают об сильных морозах ночью и осадках днем

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 20:37
Прогноз погоды на 4 февраля - какой будет погода завтра
На улице идет снег. Фото: УНИАН

В среду, 4 февраля, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидается небольшой снег, на Закарпатье и Прикарпатье — осадки в виде дождя с мокрым снегом. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 4 февраля

На Прикарпатье возможно образование гололеда, а ночью и утром в северо-восточных областях местами будет наблюдаться туман. На дорогах страны местами сохранится гололедица.

Реклама
Синоптики попереджають про аномальні морози вночі та опади вдень - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер будет юго-восточный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -17...-12 °С, а в Житомирской, Киевской и Черкасской областях будет опускаться до -21...-16 °С. Днем ожидается -10...-5 °С.

На северо-востоке и востоке страны ночные морозы будут достигать -27...-22 °С, днем температура будет держаться в пределах -15...-10 °С.

Реклама

На Прикарпатье и в Крыму ночью будет -11...-6 °С, днем — -5....0 °С.

Теплее всего будет на Закарпатье: ночью около 0 °С, днем — +1...+6 °С.

Реклама
Синоптики попереджають про аномальні морози вночі та опади вдень - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Кроме того, по данным портала Ventysky, утром 4 февраля погода будет облачной с прояснениями. В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях прогнозируют небольшой снег, тогда как на Закарпатье и Прикарпатье возможны осадки в виде дождя.

Днем в Житомирской, Киевской и Черкасской областях столбики термометров покажут -10...-5 °С. В северо-восточных и восточных регионах температура снизится до -15...-10 °С.

Реклама

На Прикарпатье и в Крыму ожидается -5...0 °С, а на Закарпатье сохранится относительно теплая погода — до +6 °С.

Напомним, что ранее синоптики заявили, что харьковчанам надо готовиться к сильным морозам 4 февраля.

Реклама

А до этого стало известно, когда в Украину придет настоящая весна по прогнозу сурка Тимки.

погода Укргидрометцентр морозы прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации