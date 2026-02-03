Прогноз погоды на 4 февраля - какой будет погода завтра

Синоптики предупреждают об сильных морозах ночью и осадках днем
В среду, 4 февраля, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидается небольшой снег, на Закарпатье и Прикарпатье — осадки в виде дождя с мокрым снегом. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Прогноз погоды на 4 февраля
На Прикарпатье возможно образование гололеда, а ночью и утром в северо-восточных областях местами будет наблюдаться туман. На дорогах страны местами сохранится гололедица.
Ветер будет юго-восточный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -17...-12 °С, а в Житомирской, Киевской и Черкасской областях будет опускаться до -21...-16 °С. Днем ожидается -10...-5 °С.
На северо-востоке и востоке страны ночные морозы будут достигать -27...-22 °С, днем температура будет держаться в пределах -15...-10 °С.
На Прикарпатье и в Крыму ночью будет -11...-6 °С, днем — -5....0 °С.
Теплее всего будет на Закарпатье: ночью около 0 °С, днем — +1...+6 °С.
Кроме того, по данным портала Ventysky, утром 4 февраля погода будет облачной с прояснениями. В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях прогнозируют небольшой снег, тогда как на Закарпатье и Прикарпатье возможны осадки в виде дождя.
Днем в Житомирской, Киевской и Черкасской областях столбики термометров покажут -10...-5 °С. В северо-восточных и восточных регионах температура снизится до -15...-10 °С.
На Прикарпатье и в Крыму ожидается -5...0 °С, а на Закарпатье сохранится относительно теплая погода — до +6 °С.
Напомним, что ранее синоптики заявили, что харьковчанам надо готовиться к сильным морозам 4 февраля.
А до этого стало известно, когда в Украину придет настоящая весна по прогнозу сурка Тимки.
Читайте Новини.LIVE!