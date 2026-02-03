Прогноз погоды на 4 февраля - какой будет погода завтра

На улице идет снег. Фото: УНИАН

В среду, 4 февраля, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидается небольшой снег, на Закарпатье и Прикарпатье — осадки в виде дождя с мокрым снегом. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Прогноз погоды на 4 февраля

На Прикарпатье возможно образование гололеда, а ночью и утром в северо-восточных областях местами будет наблюдаться туман. На дорогах страны местами сохранится гололедица.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер будет юго-восточный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -17...-12 °С, а в Житомирской, Киевской и Черкасской областях будет опускаться до -21...-16 °С. Днем ожидается -10...-5 °С.

На северо-востоке и востоке страны ночные морозы будут достигать -27...-22 °С, днем температура будет держаться в пределах -15...-10 °С.

На Прикарпатье и в Крыму ночью будет -11...-6 °С, днем — -5....0 °С.

Теплее всего будет на Закарпатье: ночью около 0 °С, днем — +1...+6 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Кроме того, по данным портала Ventysky, утром 4 февраля погода будет облачной с прояснениями. В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях прогнозируют небольшой снег, тогда как на Закарпатье и Прикарпатье возможны осадки в виде дождя.

Днем в Житомирской, Киевской и Черкасской областях столбики термометров покажут -10...-5 °С. В северо-восточных и восточных регионах температура снизится до -15...-10 °С.

На Прикарпатье и в Крыму ожидается -5...0 °С, а на Закарпатье сохранится относительно теплая погода — до +6 °С.

