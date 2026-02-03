Прогноз погоди на 4 лютого - якою буде погода завтра

Синоптики попереджають про аномальні морози вночі та опади вдень
В середу, 4 лютого, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині очікується невеликий сніг, на Закарпатті й Прикарпатті — опади у вигляді дощу з мокрим снігом. На решті території країни істотних опадів не передбачається.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Прогноз погоди на 4 лютого
На Прикарпатті можливе утворення ожеледі, а вночі та вранці у північно-східних областях місцями спостерігатиметься туман. На дорогах країни подекуди збережеться ожеледиця.
Вітер буде південно-східний, швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -17...-12 °С, а в Житомирській, Київській та Черкаській областях опускатиметься до -21...-16 °С. Вдень очікується -10...-5 °С.
На північному сході та сході країни нічні морози сягатимуть -27...-22 °С, удень температура триматиметься в межах -15...-10 °С.
На Прикарпатті та в Криму вночі буде -11...-6 °С, вдень — -5....0 °С.
Найтепліше буде на Закарпатті: вночі близько 0 °С, удень — +1...+6 °С.
Крім того, за даними портала Ventysky, уранці 4 лютого погода буде хмарною з проясненнями. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині прогнозують невеликий сніг, тоді як на Закарпатті й Прикарпатті можливі опади у вигляді дощу.
Вдень на Житомирщині, Київщині та Черкащині стовпчики термометрів покажуть -10...-5 °С. У північно-східних і східних регіонах температура знизиться до -15...-10 °С .
На Прикарпатті та в Криму очікується -5...0 °С, а на Закарпатті збережеться відносно тепла погода — до +6 °С.
