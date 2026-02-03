Відео
Синоптики попереджають про аномальні морози вночі та опади вдень

Дата публікації: 3 лютого 2026 20:37
Прогноз погоди на 4 лютого - якою буде погода завтра
На вулиці йде сніг. Фото: УНІАН

В середу, 4 лютого, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині очікується невеликий сніг, на Закарпатті й Прикарпатті — опади у вигляді дощу з мокрим снігом. На решті території країни істотних опадів не передбачається.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Читайте також:

Прогноз погоди на 4 лютого

На Прикарпатті можливе утворення ожеледі, а вночі та вранці у північно-східних областях місцями спостерігатиметься туман. На дорогах країни подекуди збережеться ожеледиця.

Синоптики попереджають про аномальні морози вночі та опади вдень - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер буде південно-східний, швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -17...-12 °С, а в Житомирській, Київській та Черкаській областях опускатиметься до -21...-16 °С. Вдень очікується -10...-5 °С.

На північному сході та сході країни нічні морози сягатимуть -27...-22 °С, удень температура триматиметься в межах -15...-10 °С.

На Прикарпатті та в Криму вночі буде -11...-6 °С, вдень — -5....0 °С.

Найтепліше буде на Закарпатті: вночі близько 0 °С, удень — +1...+6 °С.

Синоптики попереджають про аномальні морози вночі та опади вдень - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Крім того, за даними портала Ventysky, уранці 4 лютого погода буде хмарною з проясненнями. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині прогнозують невеликий сніг, тоді як на Закарпатті й Прикарпатті можливі опади у вигляді дощу.

Вдень на Житомирщині, Київщині та Черкащині стовпчики термометрів покажуть -10...-5 °С. У північно-східних і східних регіонах температура знизиться до -15...-10 °С .

На Прикарпатті та в Криму очікується -5...0 °С, а на Закарпатті збережеться відносно тепла погода — до +6 °С.

Нагадаємо, що раніше синоптики заявили, що харківʼянам треба готуватися до сильних морозів 4 лютого.

А до цього стало відомо, коли в Україну прийде справжня весна за прогнозом бабака Тимка.

погода Укргідрометцентр морози прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
