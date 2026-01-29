Прогноз погоды в Украине на 30 января — будут ли сильные морозы

Люди идут по городу во время сильных морозов зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Ближайшей ночью в Украине ожидается значительное похолодание. Следовательно, ночью 30 января прогнозируют морозы до -10 °C.

Об этом информирует платформа Ventusky.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 30 января

По данным Ventusky, в течение ночи 30 января Украину накроют сильные морозы — ожидается до -10 °C.

Ночью температура снизится в северных и центральных регионах до -10 °C. На юге и западе будет несколько теплее, днем ожидается — -2...+6 °C.

Заметим, что морозы будут только усиливаться.

В начале следующей недели в Украине ожидается до -25 °C.

Следовательно, Восточная Европа, в частности Украина, переживет самое сильное похолодание этой зимой. В регион будет поступать арктический воздух с севера Европы.

Столбики термометров опустятся на 10-20 °C ниже, чем типично для региона в этот период.

Ранее синоптики информировали, когда в Украине ожидать морозы до минус 30 градусов.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине будет пик сильных морозов.