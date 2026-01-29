Відео
Синоптики прогнозують вночі в Україні люті морози

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 23:39
Прогноз погоди в Україні на 30 січня — чи будуть сильні морози
Люди йдуть містом під час сильних морозів взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Найближчої ночі в Україні очікується значне похолодання. Відтак, уночі 30 січня прогнозують морози до -10 °C.   

Про це інформує платформа Ventusky. 

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 30 січня

За даними Ventusky, протягом ночі 30 січня Україну накриють люті морози — очікується до -10 °C.

Уночі температура знизиться в північних і центральних регіонах до -10 °C. На півдні та заході буде дещо тепліше, вдень очікується — -2...+6 °C.

Зауважимо, що морози будуть лише посилюватися.

На початку наступного тижня в Україні очікується до -25 °C.

Відтак, Східна Європа, зокрема Україна, переживе найсильніше похолодання цієї зими. У регіон надходитиме арктичне повітря з півночі Європи.

Стовпчики термометрів опустяться на 10-20 °C нижче, ніж типово для регіону в цей період.

Раніше синоптики інформували, коли в Україні очікувати морози до мінус 30 градусів.

Своєю чергою синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні буде пік лютих морозів.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
