Погода в Украине сегодня 23 марта - прогноз от Укргидрометцентра

Весна в Киеве. Фото: Новости.

Погода в Украине в субботу, 23 марта будет очень теплой. Осадков в этот день не будет, кроме некоторых городов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23 марта

Днем во всех областях нашей страны средняя температура воздуха будет +11...+13 °С. Столбик термометра будет показывать плюс 15 на Западе, а также на юге.

На всей территории Украины наблюдается переменная облачность. Ветер будет незначительным с порывами 5-10 метров в секунду.

Ночью на Севере, Юге и Западе температура воздуха охладится до +5...+3 °С.

Однако на Востоке этот показатель будет значительно ниже. В частности, в Луганске и Донецке температура будет составлять -1...-3 °С.

Небольшой дождь немного испортит настроение жителей Чернигова, Львова, Луцка и Ровно.

Погода в Украине 23 марта. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 23 марта

"Прогноз погоды на 23 марта по Киевщине. Переменная облачность. Местами по области небольшой дождь. Температура ночью +1...+6 °С тепла, днем +8...+13 °С; в Киеве ночью +3... +5 °С тепла, днем +11...+13 °С", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Укргидрометцентре, в субботу по Киевщине будет преобладать теплая погода с дневной температурой до +12 °С, однако уже в воскресенье в результате прохождения атмосферного фронта с запада ожидаем дождь и дневная температура снизится до +7 °С и будет в этих пределах до вторника.

"Далее ожидаем снова повышения температуры и весенней погоды", — добавили синоптики.

Напомним, что Диденко дала прогноз погоды в Украине на выходные 23-24 марта. По ее словам, следует планировать поездку на природу.

Также мы писали, что глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев анонсировал вероятное досрочное завершение отопительного сезона в этом году. Это может произойти из-за длительного потепления в стране.