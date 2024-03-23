Погода в Україні сьогодні 23 березня - прогноз від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, чим потішить українців погода сьогодні
Погода в Україні у суботу, 23 березня буде надзвичайно теплою. Опадів у цей день не буде, за виключенням деяких міст.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 23 березня
Вдень у всіх областях нашої країни середня температура повітря становитиме +11...+13 °С. Стовпчик термометра показуватиме плюс 15 на Заході, а також Півдні.
По всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер буде незначним з поривами 5-10 метрів за секунду.
Вночі на Півночі, Півдні та Заході температура повітря охолоне до +5...+3 °С.
Однак на Сході цей показник буде значно нижчий. Зокрема, у Луганську і Донецьку температура становитиме -1...-3 °С.
Невеликий дощ трохи зіпсує настрій жителів Чернігова, Львова, Луцька та Рівного.
Погода на Київщині 23 березня
"Прогноз погоди на 23 березня по Київщині. Мінлива хмарність. Місцями по області невеликий дощ. Температура вночі +1...+6 °С тепла, вдень +8...+13 °С; у Києві вночі +3...+5°С тепла, вдень +11...+13 °С", — розповіли в пресслужбі.
Як зазначили в Укргідрометцентрі, в суботу по Київщині переважатиме тепла погода з денною температурою до +12 °С, проте вже в неділю внаслідок проходження атмосферного фронту із заходу очікуємо дощ та денна температура знизиться до +7 °С і буде в цих межах до вівторка.
"Далі очікуємо знову на підвищення температури та весняну погоду", — додали синоптики.
Нагадаємо, що Діденко дала прогноз погоди в Україні на вихідні 23-24 березня. За її словами, варто планувати поїздку на природу.
Також ми писали, що голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов анонсував ймовірне дострокове завершення опалювального сезону цьогоріч. Це може статися через тривале потепління в країні.
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