Погода в Україні сьогодні 23 березня - прогноз від Укргідрометцентру

Весна у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у суботу, 23 березня буде надзвичайно теплою. Опадів у цей день не буде, за виключенням деяких міст.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 23 березня

Вдень у всіх областях нашої країни середня температура повітря становитиме +11...+13 °С. Стовпчик термометра показуватиме плюс 15 на Заході, а також Півдні.

По всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер буде незначним з поривами 5-10 метрів за секунду.

Вночі на Півночі, Півдні та Заході температура повітря охолоне до +5...+3 °С.

Однак на Сході цей показник буде значно нижчий. Зокрема, у Луганську і Донецьку температура становитиме -1...-3 °С.

Невеликий дощ трохи зіпсує настрій жителів Чернігова, Львова, Луцька та Рівного.

Погода в Україні 23 березня. Фото: скриншот

Погода на Київщині 23 березня

"Прогноз погоди на 23 березня по Київщині. Мінлива хмарність. Місцями по області невеликий дощ. Температура вночі +1...+6 °С тепла, вдень +8...+13 °С; у Києві вночі +3...+5°С тепла, вдень +11...+13 °С", — розповіли в пресслужбі.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, в суботу по Київщині переважатиме тепла погода з денною температурою до +12 °С, проте вже в неділю внаслідок проходження атмосферного фронту із заходу очікуємо дощ та денна температура знизиться до +7 °С і буде в цих межах до вівторка.

"Далі очікуємо знову на підвищення температури та весняну погоду", — додали синоптики.

Нагадаємо, що Діденко дала прогноз погоди в Україні на вихідні 23-24 березня. За її словами, варто планувати поїздку на природу.

Також ми писали, що голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов анонсував ймовірне дострокове завершення опалювального сезону цьогоріч. Це може статися через тривале потепління в країні.