Погода в Украине сегодня 16 марта – прогноз от Укргидрометцентра

Дождь в городе. Фото: соцсети

Погода в Украине в субботу, 16 марта, в большинстве областей будет облачной. Местами — с осадками. Синоптики прогнозируют сильный штормовой ветер. Днем температура воздуха будет плюсовой.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре .

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Погода в Украине 16 марта

"В южной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в Прикарпатье и в большинстве центральных областей туман", — говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер с порывами 5-10 м/с.

Температура ночью +4...-1°С, на побережье морей +2...+7°С, днем +6...+11°С, на западе страны до +15°С.

Погода в Украине 16 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 16 марта

В столичном регионе также облачно с прояснениями, но без осадков.

"Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...-1°С, днем +6...+11°С. В Киеве ночью 0...+2°С, днем +7... ...+9 +6...+11 °С", - добавили в Центре.

Напомним, ранее в пределах Киева в результате увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища вышел из берегов Днепр.

А народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где завтра ожидать снеговую погоду.