Погода в Україні сьогодні 16 березня - прогноз від Укргідрометцентру

Дощ у місті. Фото: соцмережі

Погода в Україні у суботу, 16 березня, в більшості областей буде хмарною. Місцями — з опадами. Синоптики прогнозують сильний штормовий вітер. Вдень температура повітря буде плюсовою.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 16 березня

"У південній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці на Прикарпатті та у більшості центральних областей туман", — йдеться в повідомленні.

Синоптики прогнозують південний та південно-східний вітер з поривами 5-10 м/с.

Температура вночі +4...-1 °С, на узбережжі морів +2...+7 °С, вдень +6...+11 °С, на заході країни до +15 °С.

Погода в Україні 16 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 16 березня

У столичному регіоні також буде хмарно з проясненнями, але без опадів.

"Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі +4...-1 °С, вдень +6...+11 °С. У Києві вночі 0...+2 °С, вдень +7...+9 +6...+11 °С", — додали у Центрі.

Нагадаємо, раніше в межах Києва внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища вийшов з берегів Дніпро.

А народний синоптик Наталка Діденко розповіла, де завтра очікувати на снігову погоду.