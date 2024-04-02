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Синоптики рассказали, где завтра ждать ливней с грозами, и предупредили об опасности

2 апреля 2024 22:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине и Киеве завтра, 3 апреля
Сильный ливень в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода по Украине в среду, 3 апреля, облачно с прояснениями. Местами синоптики обещают дожди, иногда даже с грозой, а в отдельных регионах даже еще останется мокрый снег, из-за чего синоптики предостерегают об ухудшении погодных условий.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики рассказали, где завтра ждать ливней с грозами и предостерегли от опасности
Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра на западе, севере и Винницкой области, местами на крайнем востоке и в Приазовье днем небольшой кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. На западе, севере в Винницкой и Черкасской областях ночью местами на востоке порывы будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах — до 25 м/с.

Синоптики рассказали, где завтра ждать ливней с грозами и предостерегли от опасности
Карта опасных погодных явлений в Украине 3 апреля. Источник: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +12...+17 °С, на юге до +20 °С. В горах небольшой дождь, ночью с мокрым снегом: там температура ночью 0...+5 °С тепла, днем +4...+9 °С.

Погода в Киеве и области 3 апреля

В Киеве и области завтра облачно с прояснениями. Днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер западный, 7-12 м/с, однако синоптики предупреждают об увеличении до 20 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью +5...+10 °С, днем +12...+17 °С. В столице ночью +8...+10 °С тепла, днем +15 °С.

Напомним, ранее в Киеве наблюдалось значительное ухудшение погодных условий из-за сильной пылевой бури, которая пришла из африканской пустыни Сахара.

В то же время, по словам народного синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни в Украине ожидается кратковременное снижение температуры воздуха и дождь.

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