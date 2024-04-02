Сюрпризи квітня — народний синоптик Діденко розповіла, коли та як надовго похолодає в Україні

Дощ у місті. Фото: УНІАН

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що найближчими днями в Україні очікується короткочасне зниження температури повітря та дощ. Опади, за її словами, змиють шар пилу, який прийшов із Сахари та осів на поверхні землі. Однак найближчі вихідні знову порадують українців приємною погодою.

Про це народний синоптик сказала в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

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За словами Діденко, 2 та 3 квітня дощі пройдуть на заході й дійдуть до Житомирщини та Київщини. Впродовж 3-5 квітня очікуються місцями опади на решті території України. Також буде короткочасне зниження температури повітря.

Водночас народний синоптик наголошує, що на вихідних стовпчики термометрів знову досягнуть позначки у +20 °С.

Коли зникне пил, який прийшов із Сахари

Як відомо, ці дні деякі країни Європи та Україну накрив пил із Сахари, який значно погіршив стан повітря. Наразі, як розповіла Діденко, ця теплова маса ще продовжує переміщуватися. Наголошує, що це явище — цілком природнє, яке не становить значної загрози.

"Ну, звичайно, запилення, погіршення видимості, утруднення дихання у певної категорії людей. Але це явище, з яким можна спокійно боротися", — сказала Діденко.

Вона додала, що дощі, які місцями розпочнуться вже сьогодні, змиють шар пилу, який осів на поверхні землі.

"З ним найкраще впораються дощі, які найближчим часом і очікуються в Україні. Після цього про пил всі забудуть", — сказала Діденко.

Нагадаємо, 1 квітня у Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря. Мешканцям столиці порадили утриматися від прогулянок та відкритих вікон вдома.

Своєю чергою, синоптики попередили області, яким загрожує буря у вівторок, 2 квітня.