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Сюрпризы апреля — народный синоптик Диденко рассказала, когда и как надолго похолодает в Украине

2 апреля 2024 21:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Сюрпризы апреля — народный синоптик Диденко рассказала, когда и как надолго похолодает в Украине
Дождь в городе. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшие дни в Украине ожидается кратковременное понижение температуры воздуха и дожди. Осадки, по ее словам, смоют слой пыли, которая пришла из Сахары и осевшая на поверхности земли. Однако ближайшие выходные снова порадуют украинцев приятной погодой.

Об этом народный синоптик сказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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По словам Диденко, 2 и 3 апреля дожди пройдут на западе и дойдут до Житомирщины и Киевщины. На протяжении 3-5 апреля осадки ожидаются местами на остальной территории Украины. Также будет кратковременное снижение температуры воздуха.

В то же время народный синоптик отмечает, что на выходных столбики термометров снова достигнут отметки в +20 °С.

Когда исчезнет пыль, пришедшая из Сахары

Как известно, эти дни некоторые страны Европы и Украину накрыла пыль из Сахары, которая значительно ухудшила состояние воздуха. Как рассказала Диденко, эта тепловая масса еще продолжает перемещаться. Подчеркивает, что это явление вполне естественное, которое не представляет значительной угрозы.

"Ну, конечно, опыление, ухудшение видимости, затруднение дыхания у определенной категории людей. Но это явление, с которым можно спокойно бороться", — сказала Диденко.

Она добавила, что дожди, которые местами начнутся уже сегодня, смоют пыль, осевшей на поверхности земли.

"С ней лучше справятся дожди, которые в ближайшее время и ожидаются в Украине. После этого о пыли все забудут", — сказала Диденко.

Напомним, 1 апреля в Киеве был зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха. Жителям столицы посоветовали воздержаться от прогулок и открытых окон дома.

В свою очередь, синоптики предупредили области, которым грозит буря во вторник, 2 апреля.

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