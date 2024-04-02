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Синоптики розповіли, де завтра чекати злив з грозами, та застерегли від небезпеки

2 квітня 2024 22:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні та Києві завтра, 3 квітня
Потужна злива в Києві. Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода по Україні у середу, 3 квітня, буде хмарною з проясненнями. Місцями синоптики обіцяють дощі, подекуди навіть з грозою, а в окремих регіонах навіть ще залишиться мокрий сніг, через що синоптики застерігають про погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода по Україні 3 квітня

Синоптики розповіли, де завтра чекати злив з грозами та застерегли від небезпеки
Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра на заході, півночі та у Вінницькій області, місцями на крайньому сході та в Приазов'ї вдень невеликий короткочасний дощ з грозою. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с. На заході, півночі у Вінницькій та Черкаській областях, вночі місцями на сході пориви сягатимуть 15-20 м/с, а в Карпатах — до 25 м/с.

Синоптики розповіли, де завтра чекати злив з грозами та застерегли від небезпеки
Карта небезпечних погодних явищ по Україні 3 квітня. Джерело: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень +12...+17 °С, на півдні до +20°С. У горах невеликий дощ, вночі з мокрим снігом: там температура вночі 0...+5 °С тепла, вдень +4...+9 °С.

Погода в Києві та області 3 квітня

У Києві та області завтра хмарно з проясненнями. Вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами.

Вітер західний, 7-12 м/с, проте водночас синоптики попереджають про збільшення до 20 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі +5...+10 °С тепла, вдень +12...+17 °С. У столиці вночі +8...+10 °С тепла, вдень +15 °С.

Нагадаємо, раніше у Києві спостерігалося значне погіршення погодних умов через сильну пилову бурю, яка прийшла з африканської пустелі Сахара. 

Водночас за словами народної синоптикині Наталки Діденко, найближчими днями в Україні очікується короткочасне зниження температури повітря та дощ.

погода
Укргідрометцентр
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