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Синоптики рассказали, где завтра в Украине ожидается гололедица и мокрый снег

15 декабря 2023 21:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 16 декабря
Человек в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 16 декабря, перемещение атмосферных фронтов из северо-западной Европы повлечет за собой выпадение осадков. К тому же синоптики предупреждают, что в Украину начнет поступать более влажные и теплые воздушные массы атлантического происхождения, поэтому температурный фон повысится на 2-4 °С. Однако морозный воздух задержится в некоторых частях.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Синоптики рассказали, что в большинстве областей Украины сохранится гололедица на дорогах и снежный накат, в южной половине и Крыму не исключены туманы.

В западных областях в течение суток местами пройдет небольшой снег, а также мокрый снег. На дорогах будет гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°С, днем -2...+3°С, в Карпатах ночью -5...-10°С, днем около 0°С.

Прогноз погоды в Украине на 16 декабря
Прогноз погоды в Украине на 16 декабря. Фото: Meteoprog

В северных областях ночью без существенных осадков, днем небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11°С, днем -4...+1°С.

Синоптики сообщили, что в центральных областях преимущественно без осадков, лишь к вечеру в Полтавской области начнется небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8°С, днем -3...+2°С.

В южных областях осадков не предвидится. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °С, днем -1...+4 °С.

В восточной части осадков не будет. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 °С, днем -1...-6 °С.

Напомним, завтра, 16 декабря, в некоторых частях Украины ожидается потепление. К тому же гражданам следует приготовиться к увеличению осадков в эти выходные.

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