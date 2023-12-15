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Синоптики розповіли, де завтра в Україні очікується ожеледиця та мокрий сніг

15 грудня 2023 21:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 16 грудня
Людина у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 16 грудня, переміщення атмосферних фронтів із північно-західної Європи спричинить випадання опадів. До того ж синоптики попереджають, що в Україну почне надходити більш вологі і теплі повітряні маси атлантичного походження, тому температурний фон підвищиться на 2-4 °С. Однак морозне повітря затримається у деяких частинах.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що у більшості областей України збережеться ожеледиця на дорогах та сніговий накат, у південній половині та у Криму не виключені тумани.

У західних областях протягом доби подекуди пройде невеликий сніг, а також мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С, у Карпатах вночі -5...-10 °С, вдень близько 0 °С.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня
Прогноз погоди в Україні на 16 грудня. Фото: Meteoprog

У північних областях вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, а також мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 °С, вдень -4...+1 °С.

Синоптики повідомили, що у центральних областях переважно без опадів, лише увечері в Полтавській області почнеться невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 °С, вдень -3...+2 °С.

У південних областях опадів не передбачається. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 °С, вдень -1...+4 °С.

У східній частині опадів не буде. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 °С, вдень -1...-6 °С.

Нагадаємо, завтра, 16 грудня, у деяких частинах України очікується потепління. До того ж громадянам варто приготуватися до збільшення опадів цими вихідними.

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