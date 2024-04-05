Погода в Украине в пятницу, 5 апреля - прогноз от синоптиков

Люди с зонтиками. Фото: УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 5 апреля, будет облачной с прояснениями. В некоторых регионах днем пройдет дождь.

Об этом 4 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Скриншот карты с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Днем на западе страны и в Одесской, Винницкой и Житомирской областях ожидается небольшой дождь. Также умеренный дождь будет лить в Карпатах и на Закарпатье. На другой территории без осадков.

Ветер будет дуть с юго-запада, а на Левобережье — с севера. Скорость ветра будет достигать 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха

Ночью столбики термометров опустятся до +1...+6°С, а в северных областях — до 0...-2°С. Днем на севере потеплеет до +11...+16 °С.

На Закарпатье ночью будет +4...+9°С, а днем воздух прогреется до +15...+20°С. На высокогорье Карпат пройдет дождь с мокрым снегом. Температура ночью опустится до 0°С, а днем поднимется до +2...7°С.

Прогноз погоды от Наталки Денисенко.

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 5 апреля, в северных областях и северо-востоке температура воздуха ночью может опускаться до 0...-3 °С. На остальной территории ночью будет +3...+7°С, а днем вырастет до +13...+18°С. Правда, в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской местами останутся островки холода, даже днем будет +7...+9 °С.

Дожди, иногда с грозами, через активность атмосферного фронта пройдут в западных областях, достигнут Винницкой области, а вечером дойдут до Житомирской и Киевской областей. Также к вечеру возможен дождь в Одесской области. В других регионах Украины будет сухая погода.

В Киеве 5 апреля ожидается холодная ночь: температура не будет подниматься выше +1...+3°С. А вот днем в столице потеплеет до +15 °С. Существенные осадки будут вряд ли, но к вечеру может пройти небольшой дождь.

Прогнозы Наталки Диденко по погоде на выходные

В субботу везде, кроме восточных областей, ожидаются дожди. Столбики термометров поднимутся до +15...+20 °С.

В воскресенье пройдут дожди в восточной части, а на остальной территории будет сухо и даже солнечно, +17...+22 °С.

Напомним, по прогнозам климатологов, лето 2024 года скорее всего будет жарким. Температура воздуха будет подниматься выше среднего.

А Киеве в феврале зафиксировали температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году.