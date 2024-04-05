Погода в Україні в п'ятницю, 5 квітня — прогноз від синоптиків

Люди з парасольками. Фото: УНІАН

Погода в Україні у п'ятницю, 5 квітня, буде хмарною із проясненнями. У деяких регіонах удень дощитиме.

Про це 4 квітня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Скриншот карти із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Удень на заході країни та в Одеській, Вінницькій і Житомирській областях очікується невеликий дощ. Також помірний дощ литиме у Карпатах і на Закарпатті. На іншій території без опадів.

Вітер дутиме з південного заходу, а на Лівобережжі — з півночі. Швидкість вітру сягатиме 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +1...+6 °С, а в північних областях — до 0...-2 °С. Удень на північі потеплішає до +11...+16 °С.

На Закарпатті вночі буде +4...+9 °С, а вдень повітря прогріється до +15...+20 °С. На високогір'ї Карпат пройде дощ із мокрим сніг. Температура вночі опуститься до 0 °С, а вдень підніметься до +2...7 °С.

Прогноз погоди від Наталки Денисенко

За прогнозами народного синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 5 квітня, у північних областях та на північному сході температура повітря вночі може опускатися до 0...-3 °С. На решті території вночі буде +3...+7 °С, а вдень зросте до +13...+18 °С. Щоправда на Житомирщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині місцями залишаться острівці холоду, навіть вдень буде +7...+9 °С.

Дощі, подекуди із грозами, через активність атмосферного фронту пройдуть у західних областях, досягнуть Вінниччини, а ввечері дійдуть до Житомирщини та Київщини. Також надвечір можливий дощ в Одеській області. У решті регіонах України буде суха погода.

У Києві 5 квітня очікується холодна ніч: температура не підніматиметься вище +1...+3 °С. А от удень у столиці потеплішає до +15 °С. Істотні опади будуть навряд чи, але ввечері може пройти невеликий дощ.

Прогнози Наталки Діденко щодо погоди на вихідні

У суботу скрізь, крім східних областей, очікуються дощі. Стовпчики термометрів піднімуться до +15...+20 °С.

У неділю пройдуть дощі в східній частині, а на решті території буде сухо і навіть сонячно, +17...+22 °С.

Нагадаємо, за прогнозами кліматологів літо 2024 року скоріш за все буде спекотним. Температура повітря підніматиметься вище середнього.

А Києві в лютому зафіксували температурний рекорд, який востаннє був у 1995 році.