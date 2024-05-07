Погода в Украине во вторник, 7 мая — прогноз от синоптиков

Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: facebook.com/lolita.klochkova

Погода в Украине во вторник, 7 мая, будет облачной с прояснениями. В западных, северных, а днем и в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом 6 мая сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Юго-западный с переходом в северный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, но днем в Карпатах и на Левобережье его порывы местами будут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура ночью +9...+14 °С, а днем +21...+26 °С. Правда, в западных, северных областях и на побережье морей воздух днем прогреется до +17...+22 °С, а в Карпатах — до +10...+15 °С.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

В результате продолжения повышения уровней воды на Верхнем Днепре (в пределах страны) и участке Десны Чернигов — Летки, а также удержания уровней на высоких отметках будет продолжаться:

на Десне и ее притоке на реке Снов затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском и Нежинском районах (I уровень опасности — желтый), а также в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, во вторник, 7 мая, воздушная масса с севера обусловит снижение температуры воздуха в западных, северных областях и Винницкой области до +16...+20 °С. На остальной территории Украины во вторник теплая погода еще задержится.

Холодный атмосферный фронт, который пересекает территорию Украины, 7 мая принесет дожди с грозами. Осадки маловероятны разве что в Крыму и в Приазовье. Юго-западный и западный ветер будет в ближайшие сутки порывистым, иногда даже со штормовыми порывами до 15–20 метров в секунду.

В Киеве 7 мая ожидается периодически дождь с грозой. Температура воздуха снизится и в течение дня составит +17...+19 °С. Западный ветер в столице ожидается порывистым.

Напомним, народный синоптик Наталка Диденко предупредила, что в середине этой недели в некоторых областях Украины возможны заморозки.

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