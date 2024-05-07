Погода в Україні у вівторок, 7 травня — прогноз від синоптиків

Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: facebook.com/lolita.klochkova

Погода в Україні у вівторок, 7 травня, буде хмарною із проясненнями. У західних, північних, а в день і в центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Про це 6 травня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Південно-західний із переходом у північний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду, але вдень у Карпатах та на Лівобережжі його пориви місцями сягатимуть 15–20 метрів за секунду.

Температура вночі +9...+14 °С, а вдень +21...+26 °С. Щоправда, у західних, північних областях та на узбережжі морів повітря вдень прогріється лише до +17...+22 °С, а в Карпатах — до +10...+15 °С.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Гідрологічна ситуація в Україні" від Українського гідрометеорологічного центру

Унаслідок продовження підвищення рівнів води на Верхньому Дніпрі (в межах країни) та ділянці Десни Чернігів — Літки, а також утримання рівнів на високих позначках, триватиме:

на Десні та її притоці річці Снов затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському та Ніжинському районах (І рівень небезпеки — жовтий), а також у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 7 травня, повітряна маса з півночі зумовить зниження температури повітря у західних, північних областях та на Вінниччині до +16...+20 °С. На решті території України у вівторок тепла погода ще затримається.

Холодний атмосферний фронт, який перетинатиме територію України, 7 травня принесе дощі із грозами. Опади малоймовірні хіба що у Криму та Приазов'ї. Південно-західний та західний вітер буде найближчої доби поривчастим, часом навіть зі штормовими поривами до 15–20 метрів за секунду.

У Києві 7 травня очікується періодично дощ з грозою. Температура повітря знизиться і протягом дня становитиме +17...+19 °С. Західний вітер у столиці очікується рвучким.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в середині цього тижня в деяких областях України можливі заморозки.

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