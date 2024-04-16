Погода в Украине во вторник, 16 апреля — прогноз от синоптиков

Дети с зонтиками под дождем. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Погода в Украине во вторник, 16 апреля, будет облачной с прояснениями. Всюду, кроме юга, ожидаются кратковременные дожди, иногда с грозами, а в Карпатах и Прикарпатье пройдут значительные дожди.

Об этом 15 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер западный и юго-западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, но в юго-восточной части страны его порывы местами будут достигать 15–20 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до +9...+14 °С, в северной части страны до +5...+10 °С. Днем в Кировоградской области, на юге и юго-востоке потеплеет до +24...+29 °С. На остальной территории и побережье морей будет +17–22 °С, а в большинстве западных и северных областей — от +13 °С до +18 °С.

В Киевской области температура ночью будет +5...+10 °С, а днем +17...+22 °С. В Киеве ночью будет +7...+9 °С, а днем от +17 °С до +19 °С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. В течение суток будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

Предупреждение об изменении гидрологической ситуации

Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

В связи с возможными значительными осадками на реке Прут в Ивано-Франковской и Черновицкой областях на 0,3–1,3 метра повысятся уровни воды над уровнями, которые зафиксировали по состоянию на 08:00 15 апреля.

Также будет повышение уровней воды на 0,2–0,8 метра на реках суббассейна Сана и бассейна Днестра во Львовской области и на 0,3–1,3 метра на реках бассейна Днестра в Ивано-Франковской области.

Негативных последствий в результате этих изменений не ожидается.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика, во вторник, 16 апреля, атмосферный фронт обусловит в западных и северных областях периодические дожди, временами с грозами. Также в течение дня осадки дойдут до Винницкой, Черкасской и Харьковской областей. На остальной территории Украины дожди маловероятны.

Температура воздуха крайне неоднородна. Например, на крайнем западе днем иногда будет ниже +10 °С, а в центральных областях, на юге и востоке — местами до +26 °С.

Ожидаемая температура воздуха:

на западе +9...14 °С, в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой области еще тепло, +18...21 °С;

на севере +17...19 °С;

в центральной части +23...26 °С, в Винницкой области +21 °С;

в восточных областях +22...26 °С;

в южной части +23...26 °С.

Ветер будет юго-западный, умеренный, временами порывистый и сильный.

В Киеве 16 апреля временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха в течение дня +17–18 °С.

Напомним, вечером 14 апреля из-за грозы 16 населенных пунктов Житомирской областей остались без электроэнергии. Обесточены были абоненты Хорошковской РЭС.

Также мы писали о том, что со вторника, 16 апреля, в Украине ожидается резкое похолодание.