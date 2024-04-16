Погода в Україні у вівторок, 16 квітня — прогноз від синоптиків

Діти з парасольками під дощем. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Погода в Україні у вівторок, 16 квітня, буде хмарною із проясненнями. Усюди, крім півдня, очікуються короткочасні дощі, подекуди із грозами, а в Карпатах і Прикарпатті пройдуть значні дощі.

Про це 15 квітня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер західний та південно-західний дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду, але в південно-східній частині країни його пориви місцями сягатимуть 15–20 метрів за секунду.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +9...+14 °С, у північній частині країни — до +5...+10 °С. Удень на Кіровоградщині, півдні й південному сході потеплішає до +24...+29 °С. На решті території та узбережжі морів буде +17–22 °С, а в більшості західних та північних областей — від +13 °С до +18 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +5...+10 °С, а вдень +17...+22 °С. У Києві вночі буде +7...+9 °С, а вдень від +17 °С до +19 °С. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Протягом доби буде хмарно із проясненнями. Очікується короткочасний дощ, подекуди гроза.

Попередження про зміну гідрологічної ситуації

Карта "Гідрологічна ситуація в Україні" від Українського гідрометеорологічного центру

У зв'язку з ймовірними значними опадами на річці Прут в Івано-Франківській і Чернівецькій областях на 0,3–1,3 метра підвищаться рівні води над рiвнями, які зафіксували станом на 08:00 15 квiтня.

Також буде підвищення рівнів води на 0,2–0,8 метра на рiчках суббасейну Сяну та басейну Днiстра в Львiвській області і на 0,3–1,3 метра на рiчках басейну Днiстра в Iвано-Франкiвській області.

Негативних наслідків унаслідок цих змін не очікується.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народного синоптика, у вівторок, 16 квітня, атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі, часом із грозами. Також упродовж дня опади дійдуть до Вінниччини, Черкащини та Харківщини. На решті території України дощі малоймовірні.

Температура повітря вкрай неоднорідна. Наприклад, на крайньому заході вдень подекуди буде нижче +10 °С, а в центральних областях, на півдні та сході — місцями до +26 °С.

Яка очікується температура повітря:

на заході +9...14 °С, на Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області ще тепло, +18...21 °С;

на півночі +17...19 °С;

у центральній частині +23...26 °С, на Вінниччині +21 °С;

у східних областях +22...26 °С;

у південній частині +23...26 °С.

Вітер буде південно-західний, помірний, часом рвучкий та сильний.

У Києві 16 квітня часом дощ, можлива гроза. Температура повітря впродовж дня +17–18 °С.

Нагадаємо, увечері 14 квітня через грозу 16 населених пунктів Житомирської областей залишилися без електроенергії. Знеструмлені були абоненти Хорошківської РЕМ.

Також ми писали про те, що з вівторка, 16 квітня, в Україні очікується різке похолодання.