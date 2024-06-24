Погода в Украине в понедельник, 24 июня — прогноз от синоптиков

Женщины с зонтиками и мужчина, промокший под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Украине в понедельник, 24 июня, будет облачной с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, местами грозы, но в большинстве западных, а ночью и северных областей и на крайнем юге страны, без осадков.

Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура на юге и востоке страны страны ночью +17...+22 °С, днем +28...+33 °С. На остальной территории ночью +13...+18 °С, а днем +21...+26 °С.

В Киевской области температура ночью будет +13...+18 °С, а днем +21...+26 °С. В Киеве ночью будет +15...+17 °С, а днем +23...+25 °С. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, в области местами гроза. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, ночью 24 июня дожди с грозами пройдут на юго-западе, Одесской, Черновицкой областях и на востоке Украины. На остальных территориях ночью без осадков.

Днем в понедельник грозовые дожди ожидаются периодически в северной части, включая Волынь и Ровенскую область. В других регионах Украины погода будет сухая.

Вечером, 24 июня, дожди пройдут только в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской областях и Приазовье.

Температура воздуха в течение понедельника будет колебаться в пределах +22...+28 °С, в южной части +28...+32 °С.

В Киеве понедельник будет с короткими дождями, местами погремят грозы. Жара маловероятна: днем будет +22...+24 °С.

Напомним, из-за непогоды, которая бушевала во Львове в воскресенье, 23 июня, упало около сотни деревьев и разрушено до десяти крыш. Также есть повреждение линии электропередач.

Ранее мы сообщали о том, что понедельник, 24 июня, в Украине будет облачным. Возможны кратковременные дожди и грозы.