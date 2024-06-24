Погода в Україні в понеділок, 24 червня — прогноз від синоптиків

Жінки з парасольками та чоловік, що змокнув під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні в понеділок, 24 червня, буде хмарною із проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози, але в більшості західних, а вночі і північних областей та на крайньому півдні країни, без опадів.

Про це в неділю, 23 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура на півдні та сході країни країни вночі +17...+22 °С, удень +28...+33 °С. На решті території вночі +13...+18 °С, а вдень +21...+26 °С.

У Київській області температура вночі становитиме +13...+18 °С, а вдень +21...+26 °С. У Києві вночі буде +15...+17 °С, а вдень +23...+25 °С. Буде хмарно із проясненнями, уночі без опадів, удень короткочасний дощ, в області місцями гроза. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, уночі 24 червня дощі із грозами пройдуть на південному заході, Одеській, Чернівецькій областях та на сході України. На решті територій уночі без опадів.

Удень у понеділок грозові дощі очікуються періодично у північній частині, включно з Волинню та Рівненською областю. В інших регіонах України буде суха погода.

Увечері 24 червня дощі пройдуть тільки в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській областях та Приазов'ї.

Температура повітря протягом дня понеділка коливатиметься в межах +22...+28 °С, у південній частині +28...+32 °С.

У Києві понеділок буде із короткими дощами, місцями погримлять грози. Спека малоймовірна: удень буде +22...+24 °С.

Нагадаємо, через негоду, яка вирувала у Львові в неділю, 23 червня, впало близько сотні дерев та зруйновано до десяти дахів. Також є пошкодження лінії електропередач.

Раніше ми повідомляли про те, що понеділок, 24 червня, в Україні буде хмарним. Можливі короткочасні дощі та грози.