Погода в Украине в субботу, 13 апреля - прогноз от синоптиков

Дождь в весеннем парке. Фото: reading.com.ua

Погода в Украине в субботу, 13 апреля, будет облачной с прояснениями. В северной части страны днем пройдет кратковременный дождь, а в других регионах осадков не ожидается.

Об этом 12 апреля сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Ветер северо-западный и западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +8...+12 °С, а днем потеплеет до +16...+21 °С. В Карпатах ночью температура будет держаться от +2 °С до +7 °С, а днем — от +10 °С до +15 °С.

В Киевской области температура ночью будет +7...+12 °С, а днем +16...+21 °С. В Киеве ночью будет около +10 °С, а днем от +17 °С до +19 °С. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. В течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а днем пройдет кратковременный дождь.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По прогнозам народного синоптика, в субботу, 13 апреля, в Украине будет тепло. Температура воздуха в течение дня составит +17...+22 °С, а на юге и востоке — от +22 °С до +25 °С.

На западе и севере будет задувать порывистый ветер. В Винницкой и Черкасской областях, а также в северных и западных областях ожидаются дожди, кое-где с грозами. На остальной территории будет сухо.

В Киеве в субботу местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в столице составит около 18 °С.

Напомним, в воскресенье, 6 апреля, в Карпатах сошла лавина мокрого снега с Говерлы. Конус этой лавины перекрыл исток реки Прут. К счастью, люди не пострадали.

А в начале апреля из-за сильного ветра без света остались 276 населенных пунктов Украины. Больше всего пострадали от непогоды электросети в Киевской области.