Погода в Україні в суботу, 13 квітня — прогноз від синоптиків

Дощ у весняному парку. Фото: reading.com.ua

Погода в Україні у суботу, 13 квітня, буде хмарною із проясненнями. У північній частині країни вдень пройде короткочасний дощ, а в інших регіонах опадів не очікується.

Про це 12 квітня повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Вітер північно-західний і західний дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +8...+12 °С, а вдень потеплішає до +16...+21 °С. У Карпатах уночі температура триматиметься в межах від +2 °С до +7 ° С, а вдень — від +10 °С до +15 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +7...+12 °С, а вдень +16...+21 °С. У Києві вночі буде близько +10 °С, а вдень від +17 °С до +19 °С. Західний вітер дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Протягом доби буде хмарно із проясненнями. Уночі опадів не очікується, а вдень пройде короткочасний дощ.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народного синоптика, у суботу, 13 квітня, в Україні буде тепло. Температура повітря впродовж дня становитиме +17...+22 °С, а на півдні та сході — від +22 °С до +25 °С.

На заході та півночі задуватиме рвучкий вітер. На Вінниччині, Черкащині, а також у північних і західних областях очікуються дощі, подекуди із грозами. На решті території буде сухо.

У Києві в суботу місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря у столиці становитиме близько +18 °С.

Нагадаємо, у неділю, 6 квітня, в Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли. Конус цієї лавини перекрив витік річки Прут. На щастя, люди не постраждали.

А на початку квітня через сильний вітер без світла залишилися 276 населених пунктів України. Найбільше постраждали від негоди електромережі в Київській області.