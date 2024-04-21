Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня — ожидаются ливни arrow

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня — ожидаются ливни

21 апреля 2024 06:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Погода в Украине в воскресенье, 21 апреля — прогноз от синоптиков
Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Погода в Украине в воскресенье, 21 апреля, будет облачной. В западных областях ночью без осадков, днем ожидается небольшой дождь.

Об этом в субботу, 20 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:
Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - ожидаются ливни - фото 1
Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Температура ночью в западных областях опустится до +1...+6 °С. На поверхности почвы будут заморозки 0...-3 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +9...+14 °С. На остальной территории умеренные дожди. В Киевской, Черниговской, Черкасской, ночью и в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях значительные дожди. Днем на Левобережье грозы.

Температура в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях ночью будет держаться в пределах +3...8 °С, а днем от +7 °С до +12 °С. На остальной территории ночью +8...+13 °С, днем +13...+18 °С, а в восточной части до +23 °С.

Ветер будет дуть с северо-востока и севера со скоростью 7–12 метров в секунду. Днем в южных, восточных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

В Киевской области температура ночью будет +3...+8 °С, а днем +7...+12 °С. В Киеве ночью будет +5...+7°С, а днем от +7...+9 °С. Возможен дождь. Будет I (желтый) уровень опасности. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - ожидаются ливни - фото 2
Карта Укргидрометцентра "Опасные и стихийные метеорологические явления"

Ночью 21–22 апреля в западных областях на поверхности почвы заморозки 0...-3°С. Будет I (желтый) уровень опасности.

21 апреля в Киевской, Черниговской, Черкасской, ночью и в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях значительные дожди. Днем в восточных регионах, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях грозы, в южных, восточных и центральных областях порывы ветра 15–20 метров в секунду. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине сегодня - заморозки и сильный ветер - фото 3
Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

В результате повышенной водности реки Днепр и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с достижением и удержанием отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий. Будет I (желтый) уровень опасности.

В результате повышенной водности реки Днепр и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, в верхней части Кременчугского водохранилища возможны резкие колебания уровней воды с достижением и удержанием отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской области. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По прогнозам народного синоптика, очередной циклон в воскресенье, 21 апреля, обусловит практически повсюду дожди, иногда даже сильные. Осадки будут сопровождаться сильным ветром.

Существенные дожди не дойдут только до восточных областей. Там будет очень тепло, до +19…+24 °С. В южной части страны столбики термометров поднимутся до +13...+18 °С.

На севере и закате будет холодно. В Винницкой и Черкасской областях, предполагается +8...+12 °С. На остальной территории Украины в течение дня будет +10...+16 °С.

В Киеве в воскресенье дожди, сильный ветер и температура воздуха около +8 °С.

Напомним, несколько дней назад в Черновицкую область вернулась зима. В горах региона выпало много снега, а столбики термометров опустились до 0 °С.

Также мы сообщали о том, что Украинские Карпаты замело снегом, а температура воздуха в горах снизилась до -6 °С.

погода
Укргидрометцентр
прогнозы
дождь
ветер
апрель
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится