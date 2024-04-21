Погода в Украине в воскресенье, 21 апреля — прогноз от синоптиков

Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина

Погода в Украине в воскресенье, 21 апреля, будет облачной. В западных областях ночью без осадков, днем ожидается небольшой дождь.

Об этом в субботу, 20 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта с прогнозами Украинского гидрометеорологического центра

Температура ночью в западных областях опустится до +1...+6 °С. На поверхности почвы будут заморозки 0...-3 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +9...+14 °С. На остальной территории умеренные дожди. В Киевской, Черниговской, Черкасской, ночью и в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях значительные дожди. Днем на Левобережье грозы.

Температура в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях ночью будет держаться в пределах +3...8 °С, а днем от +7 °С до +12 °С. На остальной территории ночью +8...+13 °С, днем +13...+18 °С, а в восточной части до +23 °С.

Ветер будет дуть с северо-востока и севера со скоростью 7–12 метров в секунду. Днем в южных, восточных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду.

В Киевской области температура ночью будет +3...+8 °С, а днем +7...+12 °С. В Киеве ночью будет +5...+7°С, а днем от +7...+9 °С. Возможен дождь. Будет I (желтый) уровень опасности. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях

Карта Укргидрометцентра "Опасные и стихийные метеорологические явления"

Ночью 21–22 апреля в западных областях на поверхности почвы заморозки 0...-3°С. Будет I (желтый) уровень опасности.

21 апреля в Киевской, Черниговской, Черкасской, ночью и в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях значительные дожди. Днем в восточных регионах, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях грозы, в южных, восточных и центральных областях порывы ветра 15–20 метров в секунду. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Украинского гидрометеорологического центра

В результате повышенной водности реки Днепр и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с достижением и удержанием отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий. Будет I (желтый) уровень опасности.

В результате повышенной водности реки Днепр и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, в верхней части Кременчугского водохранилища возможны резкие колебания уровней воды с достижением и удержанием отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий в Черкасской области. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По прогнозам народного синоптика, очередной циклон в воскресенье, 21 апреля, обусловит практически повсюду дожди, иногда даже сильные. Осадки будут сопровождаться сильным ветром.

Существенные дожди не дойдут только до восточных областей. Там будет очень тепло, до +19…+24 °С. В южной части страны столбики термометров поднимутся до +13...+18 °С.

На севере и закате будет холодно. В Винницкой и Черкасской областях, предполагается +8...+12 °С. На остальной территории Украины в течение дня будет +10...+16 °С.

В Киеве в воскресенье дожди, сильный ветер и температура воздуха около +8 °С.

Напомним, несколько дней назад в Черновицкую область вернулась зима. В горах региона выпало много снега, а столбики термометров опустились до 0 °С.

Также мы сообщали о том, что Украинские Карпаты замело снегом, а температура воздуха в горах снизилась до -6 °С.