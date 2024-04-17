На Буковину повернулася зима — гірський район у снігу
До Чернівецької області в середу, 17 квітня, повернулася зима. У горах регіону насипало багато снігу, а температура повітря опустилася до 0 °С.
Про це повідомив голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук у Facebook.
Сніг на Буковині 17 квітня
"Слава Богу, за зелену травичку в половині квітня, але щось забілілося, а приказка змістовна тепер. Вовк зиму не з’їв", — написав він.
Також кадри засніжених гір опублікували на сторінці Національного природного парку "Черемоський".
Нагадаємо, 6 квітня в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли. Постраждалих внаслідок природного явища немає.
Також ми писали, що в Україні очікується різке похолодання. Місцями дощ може перейти у мокрий сніг.
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