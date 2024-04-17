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На Буковину повернулася зима — гірський район у снігу

17 квітня 2024 17:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Буковину повернулася зима — гірський район у снігу
Сніг в горах Чернівецької області. Фото: Facebook/Валерій Полянчук
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

До Чернівецької області в середу, 17 квітня, повернулася зима. У горах регіону насипало багато снігу, а температура повітря опустилася до 0 °С.

Про це повідомив голова Селятинської територіальної громади Валерій Полянчук у Facebook.

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Сніг на Буковині 17 квітня

"Слава Богу, за зелену травичку в половині квітня, але щось забілілося, а приказка змістовна тепер. Вовк зиму не з’їв", — написав він.

Також кадри засніжених гір опублікували на сторінці Національного природного парку "Черемоський".

сніг на Буковині 17 квітня
Сніг на Буковині. Фото: Черемоський національний природний парк
сніг на Буковині 17 квітня
Сніг на Буковині. Фото: Черемоський національний природний парк
сніг на Буковині 17 квітня
Температура повітря. Фото: Черемоський національний природний парк
сніг на Буковині 17 квітня
Сніг на Буковині. Фото: Черемоський національний природний парк
сніг на Буковині 17 квітня
Сніг на Буковині. Фото: Черемоський національний природний парк
сніг на Буковині 17 квітня
Сніг на Буковині. Фото: Facebook/Валерій Полянчук
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Скриншот допису природного парку

Нагадаємо, 6 квітня в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли. Постраждалих внаслідок природного явища немає.

Також ми писали, що в Україні очікується різке похолодання. Місцями дощ може перейти у мокрий сніг.

погода
сніг
Чернівецька область
весна
квітень

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