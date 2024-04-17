На Буковину вернулась зима — горный район в снегу
В Черновицкую область в среду, 17 апреля, вернулась зима. В горах региона насыпало много снега, а температура воздуха опустилась до 0 °С.
Об этом сообщил глава Селятинской территориальной громады Валерий Полянчук в Facebook.
Снег на Буковине 17 апреля
"Слава Богу, за зеленую травку в половине апреля, но что-то заболело, а поговорка содержательна теперь. Волк зиму не съел", — написал он.
Также кадры заснеженных гор опубликовали на странице Национального природного парка "Черемошский".
Напомним, 6 апреля в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега из Говерлы. Пострадавших в результате природного явления нет.
Также мы писали, что в Украине ожидается резкое похолодание. Местами дождь может перейти в мокрый снег.
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