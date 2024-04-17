На Буковину вернулась зима — горный район в снегу

Снег в горах Черновицкой области. Фото: Facebook/Валерий Полянчук

В Черновицкую область в среду, 17 апреля, вернулась зима. В горах региона насыпало много снега, а температура воздуха опустилась до 0 °С.

Об этом сообщил глава Селятинской территориальной громады Валерий Полянчук в Facebook.

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"Слава Богу, за зеленую травку в половине апреля, но что-то заболело, а поговорка содержательна теперь. Волк зиму не съел", — написал он.

Также кадры заснеженных гор опубликовали на странице Национального природного парка "Черемошский".

Снег на Буковине. Фото: Черемошский национальный природный парк

Снег на Буковине. Фото: Черемошский национальный природный парк

Температура воздуха. Фото: Черемошский национальный природный парк

Снег на Буковине. Фото: Черемошский национальный природный парк

Снег на Буковине. Фото: Черемошский национальный природный парк

Снег на Буковине. Фото: Facebook/Валерий Полянчук

Скриншот сообщения природного парка

Напомним, 6 апреля в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега из Говерлы. Пострадавших в результате природного явления нет.

Также мы писали, что в Украине ожидается резкое похолодание. Местами дождь может перейти в мокрый снег.