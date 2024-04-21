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Синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні — очікуються зливи

21 квітня 2024 06:00
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Погода в Україні в неділю, 21 квітня — прогноз від синоптиків
Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Погода в Україні в неділю, 21 квітня, буде хмарною. У західних областях уночі без опадів, а вдень очікується невеликий дощ.

Про це в суботу, 20 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта із прогнозами Українського гідрометеорологічного центру

Температура вночі в західних областях опуститься до +1...+6 °С. На поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-3 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +9...+14 °С. На решті території помірні дощі. У Київській, Чернігівській, Черкаській, а вночі й в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях значні дощі. Удень на Лівобережжі грози.

Температура у Вінницькій, Житомирській, Київській та Черкаській областях вночі триматиметься в межах +3...8 °С, а вдень від +7 °С до +12 °С. На решті території вночі  +8...+13 °С, вдень +13...+18 °С, а у східній частині до +23 °С.

Вітер дутиме з північного сходу та півночі зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Удень у південних, східних та центральних областях пориви вітру сягатимуть 15–20 метрів за секунду.

На Київщині температура вночі становитиме +3...+8 °С, а вдень +7...+12 °С. У Києві вночі буде +5...+7 °С, а вдень від +7...+9 °С. Очікується значний дощ. Буде I (жовтий) рівень небезпеки. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

Синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні — очікуються зливи - фото 2
Карта Укргідрометцентру "Небезпечні та стихійні метеорологічні явища"

Уночі 21–22 квітня у західних областях на поверхні грунту заморозки 0...-3 °С. Буде І (жовтий) рівень небезпечності.

21 квітня у Київській, Чернігівській, Черкаській, а вночі й в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Сумській областях значні дощі. Удень у східних регіонах, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях грози, у південних, східних та центральних областях пориви вітру 15–20 метрів за секунду. Очікується I (жовтий) рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Синоптики розповіли, яка погода буде в Україні сьогодні — подекуди заморозки та сильний вітер - фото 3
Карта "Гідрологічна ситуація в Україні" від Українського гідрометеорологічного центру 

Унаслідок підвищеної водності ріки Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, на ріці Дніпро в місті Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Буде І (жовтий) рівень небезпеки.

Унаслідок підвищеної водності ріки Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхній частині Кременчуцького водосховища можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій у Черкаській області. Очікується І (жовтий) рівень небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами народного синоптика, черговий циклон у неділю, 21 квітня, зумовить практично повсюди дощі, подекуди навіть сильні. Опади супроводжуватимуться сильним вітром.

Суттєві дощі не дійдуть лише до східних областей. Там буде дуже тепло, до +19...+24 °С. У південній частині країни стовпчики термометрів піднімуться до +13...+18 °С.

На півночі та заході буде холодно. На Вінниччині та Черкащині, передбачається +8...+12 °С. На решті території України протягом дня буде +10...+16 °С.

У Києві в неділю дощі, сильний вітер і температура повітря близько +8 °С.

Нагадаємо, кілька днів тому до Чернівецької області повернулася зима. У горах регіону випало багато снігу, а стовпчики термометрів опустилися до 0 °С.

Також ми повідомляли про те, що Українські Карпати замело снігом, а температура повітря в горах знизилася до -6 °С.

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