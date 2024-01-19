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Синоптики рассказали, какой погоды украинцам ожидать выходных

19 января 2024 18:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на выходные, 20-21 января — подробный прогноз от Укргидрометцентра
Мокрый снег в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В эти выходные в Украине ожидается относительно переменная погода с дождем с переходом в мокрый снег и снег. В горных районах на Западе сохранится морозная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Как отмечают синоптики, завтра на юге, востоке и в Днепропетровской области ожидается мокрый снег и дождь, иногда налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-12 м/с.

Температура воздуха в течение суток -1...+4°С, в Крыму +2...+7°С тепла. На остальной территории ночью умеренный, в западных областях местами небольшой снег, днем без существенных осадков.

Температура ночью -3..-8°С мороза, в Карпатах -15°С, днем 0..-5°С мороза.

Синоптики рассказали, какой погоды украинцам ожидать выходных
Карта воздушных масс в Украине в течение выходных. Источник: скриншот

В воскресенье по всей территории кроме юга ожидается небольшой снег, в понедельник без существенных осадков.

Температура воздуха ночью -4...-9°С, в Карпатах, 22 января, и на северо-востоке -11...-16°С, Сумской области до -20°С. Днем -1...-6°С мороза, на юге и на западе страны около 0°С. На дорогах, кроме Крыма и Приазовья гололедица.

Напомним, что ранее народный синоптик Наталья Диденко заявила, что в ближайшие дни, 20 и 21 января, в Украине снова ожидается похолодание. В субботу мокрый снег, местами с дождем, в центральных областях, на юге и юго-востоке. А ночью местами возможны морозы до -10 °C. В то же время, сообщается, что в Одессе в течении выходных будет сохраняться облачная и сухая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы северо-западного ветра.

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