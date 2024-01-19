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Синоптики розповіли, якої погоди українцям очікувати на вихідні

19 січня 2024 18:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на вихідні, 20-21 січня — детальний прогноз від Укргідрометцентру
Мокрий сніг у Києві. Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На цих вихідних в Україні очікується відносно змінлива погода з дощем з переходом в мокрий сніг та сніг. В гірських районах на Заході збережеться морозна погода. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на вихідні

Як зазначають синоптики, завтра на півдні, сході та Дніпропетровській області очікується мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь.

Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-12 м/с.

Температура повітря протягом доби -1...+4°С тепла, в Криму +2...+7°С тепла. На решті території вночі помірний, у західних областях подекуди невеликий сніг, вдень без істотних опадів.

Температура вночі -3..-8°С морозу, у Карпатах -15°С, вдень 0..-5°С морозу.

Синоптики розповіли, якої погоди українцям очікувати на вихідні
Карта повітряних мас в Україні протягом вихідних. Джерело: скриншот

В неділю по всій території, крім півдня очікується невеликий сніг, в понеділок без істотних опадів.

Температура повітря вночі -4...-9°С, в Карпатах, 22 січня, та на північному сході -11...-16°С, на Сумщині до -20°С. Вдень -1...-6°С морозу, на півдні та крайньому заході країни близько 0°С. На дорогах, крім Криму та Приазов'я ожеледиця.

Нагадаємо, що раніше народна синоптикиня Наталка Діденко заявила, що найближчими днями, 20 та 21 січня, в Україні знову очікується похолодання. У суботу мокрий сніг, місцями з дощем, буде у центральних областях, на півдні та південному сході. А цієї ночі місцями можливі морози до -10 °C. Водночас повідомляється, що в Одесі  протягом вихідних зберігатиметься хмарна та суха погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви північно-західного вітру. 

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