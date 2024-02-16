Погода в Украине сегодня, 16 февраля, где будет туман

Туман в Киеве. Фото: depositphotos.com

Погода в Украине сегодня, 16 февраля, будет облачным. В северо-восточной части, ночью и Киевской, Черкасской и Кировоградской области пройдет небольшой снег, местами с дождем. На остальной территории без осадков. Температура воздуха в среднем по стране, как прогнозируют синоптики, составит -1...-6 °С ночью и +1...+6 °С днем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 16 февраля

"Ночью и утром в западных и северных областях туман. Ветер юго-восточный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Метеорологи прогнозируют, что столбики термометров зафиксируют температуру в восточных и Сумской областях ночью -1...-6 °С, днем около 0 °С.

На остальной территории ночью ожидается +2...-3 °С, днем +1...+6 °С.

На западе страны и на юге Одесщины +6...+11 °С. В Карпатах ночью -2...-7 °С, днем +3...+8 °С.

Погода 16 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Сегодня, 16 февраля, в Киевской области, в западных и северных областях ночью и утром будет туман, видимость составит 200-500 м. В регионе объявлен I уровень опасности — желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — добавили синоптики.

Погода 16 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, погода в Украине в пятницу, 16 февраля, будет разной. Ожидаются значительные температурные контрасты. В некоторых областях следует ожидать морозов, а в других — весеннего тепла.

Ранее в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. В результате этого, как оказалось, февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.