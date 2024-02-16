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Синоптики розповіли про погоду на сьогодні — водіїв просять бути обачними

16 лютого 2024 06:58
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні сьогодні, 16 лютого, де буде туман
Туман у Києві. Фото: depositphotos.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні сьогодні, 16 лютого, буде хмарною. У північно-східній частині, вночі і на Київщині, Черкащині та Кіровоградщині пройде невеликий сніг, місцями з дощем. На решті території без опадів. Температура повітря в середньому по країні, як прогнозують синоптики, становитиме -1...-6 °С вночі та +1...+6 °С вдень.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 16 лютого

"Вночі та вранці у західних і північних областях туман. Вітер південно-східний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Метеорологи прогнозують, що стовпчики термометрів зафіксують температура у східних та Сумській областях вночі -1...-6 °С, вдень близько 0 °С.

На решті території вночі очікується +2...-3 °С, вдень +1...+6 °С.

На заході країни та півдні Одещини +6...+11 °С. В Карпатах вночі -2...-7 °С, вдень +3...+8 °С.

Погода 16 лютого
Погода 16 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 

Сьогодні, 16 лютого, на Київщині, у західних та північних областях вночі та вранці буде туман, видимість складе 200-500 м. В регіоні оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — додали синоптики.

Погода 16 лютого. Фото: Укргідрометцентр
Погода 16 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, погода в Україні в п'ятницю, 16 лютого, буде різною. Очікуються значні температурні контрасти. У деяких областях варто очікувати морозів, а в інших — весняного тепла.

Раніше у Києві зафіксували черговий температурний рекорд, який востаннє був у 1995 році. Внаслідок цього, як виявилося, цьогоріч лютий був доволі теплим останнім місяцем зими.

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