Погода в Украине на завтра, 15 ноября, от Укргидрометцентра

Девушка в дождливую и ветреную погоду идет по улице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов пройдут значительные дожди. Детальнее о погоде на 15 ноября читайте в нашем материале.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 15 ноября

Отмечается, что завтра, 15 ноября, будет идти дождь ночью на юге и востоке, а также в Харьковской и Сумской областях. Днем синоптики прогнозируют осадки на западе и юге страны, Житомирской, Винницкой областях. В Крыму тоже ожидается дождь. На остальной территории может пройти небольшой дождь.

Ветер будет юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный — 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью — +4...+9 °С, на юге — +6...+11 °С;

днем — +7...+12°С, в Крыму — до +16°С.

В Карпатах ожидается мокрый снег и дождь, местами порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах следует быть осторожными, ведь ожидается гололед.

Температура воздуха ночью и днем от -1 до +4 °С.

Погода в Украине 15 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 15 ноября

В столице в этот день будет облачно с прояснениями. В разное время суток может пройти небольшой дождь.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — +4...+9 °С;

днем — +7...+12 °С.

Температура воздуха в Киеве:

ночью — +5...+7 °С;

днем — +9...+11 °С.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Отмечается, что 15 и 16 ноября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды, но без негативных последствий. Уровень опасности — желтый.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине завтра ожидается облачная погода. Также в этот день будут идти дожди в большинстве областей Украины. По словам народного синоптика, 15 ноября в Украину придет так называемая циклоническая депрессия.