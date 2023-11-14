Погода в Україні на завтра, 15 листопада — синоптик розповіла, де пройдуть дощі

Чоловік йде під дощем по вулиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра очікується хмарна погода. Також в цей день йтимуть дощі в більшості областей України. За словами народного синоптика, 15 листопада до України прийде так звана циклонічна депресія.

Про те, якою буде погода завтра розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, завтра, 15 листопада, дощі пройдуть у західних, південних та північних областях. На сході та в центрі країни значних опадів не очікується.

"Завтра, 15-го листопада, над Україною розташується циклонічна депресія. Карта. Це не наша, людська, осіння депресія, а область низького атмосферного тиску із центрами найнижчого цього ж тиску", — зауважила Діденко.

Погода на карті в Україні на 15 листопада. Фото: Наталка Діденко

Температура повітря:

вночі — +3...+8 °C, на півдні — +8...+12 °C;

вдень — +8...+12 °C, на півдні — +10...+15 °C.

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В цей день у столиці буде хмарна та волога погода, сильних дощів синоптик не прогнозує.

Температура повітря у місті становитиме до +9 °C.

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За її словами, після 15 листопада почне різко холодати, тому варто очікувати на мокрий сніг.

"А ось надалі по тижню стовпчики термометрів справді почнуть сповзати вниз і в умовах вологої погоди, як тільки низька температура повітря та дощ спробують зустрітися, атмосфера одразу переведе їх на інший рівень — фаза дощу перейде у мокрий сніг", — наголосила вона.

Зазначається, що в суботу, 18 листопада, прогнозують дощ та мокрий сніг на заході України. Решта території лишиться без суттєвих опадів.

Проте вже в неділю, 19 листопада, на півдні країни, ймовірно, пройдуть дощі. В інших областях погода буде хмарною, лише на півночі може пройти невеликий дощ або сніг.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Наталки Діденко

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Наталки Діденко

Нагадаємо, у Карпатах настала справжня зима. На висоті Пожижевської метеостанції нещодавно впало 12 сантиметрів снігу.