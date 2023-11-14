Погода в Украине на завтра, 15 ноября — синоптик рассказала, где пройдут дожди

Мужчина идет под дождем по улице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра ожидается облачная погода. Также в этот день будут идти дожди в большинстве областей Украины. По словам народного синоптика, 15 ноября в Украину придет так называемая циклоническая депрессия.

О том, какой будет погода завтра рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 15 ноября

По ее словам, завтра, 15 ноября, дожди пройдут в западных, южных и северных областях. На востоке и центре страны значительных осадков не ожидается.

"Завтра, 15 ноября, над Украиной разместится циклоническая депрессия. Карта. Это не наша, человеческая, осенняя депрессия, а область низкого атмосферного давления с центрами самого низкого этого же давления", — отметила Диденко.

Погода на карте Украины на 15 ноября. Фото: Наталья Диденко

Температура воздуха:

ночью — +3...+8 °C, на юге — +8...+12 °C;

днем — +8...+12 °C, на юге — +10...+15 °C.

Погода в Киеве 15 ноября

В этот день в столице облачная и влажная погода, сильных дождей синоптик не прогнозирует.

Температура воздуха в городе будет составлять до +9 °C.

Погода на выходные 18 и 19 ноября

По ее словам, после 15 ноября начнет резко холодать, поэтому стоит ожидать мокрый снег.

"А вот в дальнейшем по неделе столбики термометров действительно начнут сползать вниз и в условиях влажной погоды, как только низкая температура воздуха и дождь попытаются встретиться, атмосфера сразу переведет их на другой уровень — фаза дождя перейдет в мокрый снег", — подчеркнула она.

В субботу, 18 ноября, прогнозируют дождь и мокрый снег на западе Украины. Остальная территория останется без существенных осадков.

Однако уже в воскресенье, 19 ноября, на юге страны предположительно пройдут дожди. В других областях погода будет облачная, лишь на севере может пройти небольшой дождь или снег.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Натальи Диденко

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Натальи Диденко

Напомним, в Карпатах наступила настоящая зима. На высоте Пожижевской метеостанции недавно упало 12 сантиметров снега.