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Завірюха в Карпатах — на станції Пожижевська випало 12 см снігу

13 листопада 2023 14:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Завірюха в Карпатах — на станції Пожижевська випало 12 см снігу
Рятувальники йдуть засніженими горами Карпат. Фото: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Карпатах настала справжня зима. На висоті Пожижевської метеостанції нещодавно впало 12 сантиметрів снігу.

Про це повідомив начальник Івано-Франківського центру з гідрометеорології Володимир Фригович у коментарі Укрінформу.

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Сніг у Карпатах

Фрігович наголосив, що сніговий покрив сформувався 12 листопада і опади вже припинилися. Водночас метеорологи припускають, що сніг не затримається надовго. А ось наприкінці листопада у Карпатах очікується зниження температури.

Що відомо про Пожижевську метеостанцію

Пожижевська метеостанція, що розташована на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей і має висоту 1822 метри, розпочала свою роботу у 1976 році.

Розташована на висоті близько 1500 метрів на західних схилах полонини, станція відіграє важливу роль у вивченні снігових лавин та їх поширення завдяки особливостям рельєфу.

Морози та снігопад на горі Піп Іван

Згідно з інформацією від Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту , на горі Піп Іван продовжують йти снігопади і видимість обмежена. Температура повітря сягає -7°С.

Сніг у Карпатах
Сніг на горі Піп Іван. Фото: Чорногірський гірничо-рятувальний пост

Нагадаємо, що у Карпатах настала справжня зима. Гору Піп Іван засипало снігом, а температура повітря становить -6°С.

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